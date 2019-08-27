【過關必學】fb、IG、Twitter暫時停用帳戶超簡易教學

近日不少港人在網上表示，外出過關時被檢查手機資料，上至通話內容下至社交媒體信息都一查無遺。其實熱門社交媒體Facebook、Instagram、Twitter都可以暫時停用帳戶，過關便可以更安心。

Facebook暫時停用帳戶：

要停用帳戶，可以點擊在Facebook頁面右上方的箭嘴圖示，再按「設定」並進入左欄的「你的Facebook資訊」，揀選「停用和刪除」。之後可以選擇「停用帳戶」（如果刪除帳戶，可在這頁點選「永久刪除帳戶」），再點擊「繼續刪除帳戶」，按照指示確認。若要重新啟用帳戶，只需再次登入Facebook 或使用你的 Facebook帳戶登入其他網絡空間。

近日不少港人在網上表示，外出過關時被檢查手機資料，巨細無遺。（資料圖片／羅君豪攝）

停用帳戶後，其他人無法看見你的個人檔案，但看得到你過去發送給朋友的信息；你的名稱依然會顯示在朋友的朋友名單中，只有你的朋友會看到你的名稱，而且只能透過朋友名單才看得到；群組管理員則依然看到你的名稱、帖子和回應。

另外，如果選擇維持 Messenger 使用中狀態，或是於停用Facebook帳戶時已登入Messenger，Messenger會保持使用中狀態。

Instagram暫時停用帳戶：

從流動瀏覽器或電腦登入instagram.com（無法從Instagram應用程式暫時停用帳戶），點擊右上方的人形圖像，選擇「編輯個人檔案」，再按右下方的「暫時停用我的帳戶」，之後可以選擇停用帳戶理由，重新輸入密碼，最後點擊「暫時停用帳戶」。要重新啟用帳戶，只需再次登入，但提提大家，一星期只能停用帳戶一次。

暫時停用帳戶後，你的個人檔案、相片、回應和獲得的「讚好」都將隱藏，直到重新啟用帳戶為止。

Twitter暫時停用帳戶：

在Twitter頁面點擊左欄的「更多」，選取「設定和私隱」，再進入右下方的「停用你的帳戶」按「停用」，然後輸入密碼確認。停用帳戶後30日內，可透過登入Twitter重啟帳戶。