華為 Kirin 990 技術解構、HUAWEI P30 Pro 新色同場驚豔 IFA

IFA（國際無線產品展）2019 在 9 月 6 日正式開鑼，國產手機界龍頭華為在展上亦有重磅發表。 不過華為在 IFA 上發表就並非萬眾期待的新手機 HUAWEI Mate 30 系列，而是將會用在此系列當中的新處理器 Kirin 990 系列、新無線耳機 HUAWEI FreeBuds 3 以及 P30 Pro 的全新色系。其中將會用在新旗艦 HUAWEI Mate 30 系列中的 Kirin 990，究竟有何值得期待？以下就為大家詳細解構。

進一步加強效能及續航力

華為今次發表的新處理器系列共分為兩個型號，一為 Kirin 990，而另一款則為 Kirin 990 5G，面對著下年度的 5G 技術爆發期，Kirin 990 5G 當然是重點。 Kirin 990 5G 採用業界最先進的 7nm + EUV 工藝製程，可以有效減低體積及功耗，不過在指甲大小的處理器晶片之上，除了處理核心之外，華為又成功將 5G Modem 一併整合，技術上的確更令人讚嘆。

作為新一代的處理器，效能數據都有不少人留意，數據處理用的 CPU 方面，Kirin 990 系列就採用了 2 x 大核 + 2 x 中核 + 4 x 小核的設計，提升時脈至最高 2.86GHz，能有效加快手機開 Apps 等應用速度，與此同時，待機的耗電量亦會因為分工明確而進一步調低。

在圖像處理 GPU 方面，Kirin 990 就乃是市場上第一枚採用 16 核 Mali-G76 的處理器，對比其他旗艦， Kirin 990 在性能上優勝 6％，但耗電量就低 20%。

除了效能加強，華為更強調 Kirin 990 配備 Smart Cache 記憶體分流技術，在重型遊戲的載入時可以節省更多頻寬與電力，令配置 Kirin 990 的手機更適合用於遊戲。

超強 AI、實現手機影片即時後製

在 CPU 與 GPU 之外，華為 Kirin 處理器近年更加入主宰人功智能 （AI）的神經元處理器 NPU。來到最新一代，Kirin 990 首次採用 Da Vinci 架構的 NPU 晶片，內有 2 x 大核心加 1 x 微核心，對比上一代，Kirin 990 的 NPU 在減低電耗之餘，功能亦強大了不少。

其中一個非常吸引的應用事例，就是在拍攝影片的同時，NPU 可以協助分辨前景的人物，實時進行「退地」或刪減其他物件等等的後製工序，而且精細到「像素級」，可以做到更幾可亂真的效果。

單反級數的拍攝實力

華為手機近年的拍攝威力有目共睹，其處理器內置的影像處理器 ISP 自然是功不可沒，Kirin 990 的 ISP 5.0 更加是歷代最強，效能提升 15％ 的同時又加強了其在相片、影片拍攝時的降噪能力。

Kirin 990 5G 首次採用 BM3D 硬件降噪，它是一種高階的降噪技術，一般常見於單反相機之上，如今 Kirin 990 亦正式起用，據說可以讓手機拍攝照片時的降噪能力提升 30％，對低光環境尤有幫助。

在影片方面，Kirin 990 5G 就用上了雙域聯合降噪技術，讓影片的噪點降低 20％ 之餘，華為又為其加入了 AI 實時渲染技術，可以讓手機都拍出電影質感的影片。

整合 5G Modem、為新世代而生

除了處理核心之外，華為又成功將 5G Modem 一併整合，技術上的確更令人讚嘆。

華為所用的 5G Modem 將為全頻段，換言之即將成為主流的兩大 5G 頻段 sub-6Ghz 以及 mmWave 皆會支援，未來只要是採用 Kirin 990 5G 的手機機種，都不需要額外安裝 Modem 就可以連上 5G 高速網絡。

同場加映：HUAWEI FreeBuds 3 及 P30 Pro 全新配色！

真無線耳機 HUAWEI FreeBuds 3

想體驗 Kirin 990，最快都要等到 HUAWEI Mate 30 系列正式登場，不過華為在 IFA 上發表的新產品卻一樣有相當大的吸引力！

先講無線耳機 HUAWEI FreeBuds 3，它乃華為無線耳機的第三代作品，內置了全新的 Kirin A1 晶片，強調擁有穩定的連接性能、抗干擾能力，當然亦備有更強的音頻處理能力。

HUAWEI FreeBuds 3 的充電盒支援有線、無線充電制式，內裡的耳機則採用了 14mm 動圈單元，保證輸出質素

除了聽音樂有出色表現外，HUAWEI Free Buds 3 又採用骨聲紋通話降噪技術，有效提升通話質素，即使在鬧市，通話雙方都能清晰聽到彼此。

新配色 HUAWEI P30 Pro

在 HUAWEI FreeBuds 3 之外，華為在 IFA 上發表的新品還有全新配色的 HUAWEI P30 Pro，其主要規格以及最重要的鏡頭硬件都與原版本一樣，只不過機身就加入了以霧面蝕砂工藝打造的兩種全新設計及配色 ――墨玉藍和嫣紫色。

全新 HUAWEI P30 Pro 的攝影和視頻編輯功能進一步提升，在夜景模式中加入全新人像超級夜景，以及全新升級的 AI 視訊短片，帶來智能生活新體驗。