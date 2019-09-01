JR東日本推acure汽水機月票　每日返工搭車包你一樽飲品慳幾多？

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汽水機都行月票制？JR東日本宣布，日本第一台自動售賣機訂購服務「每次通行證」（everypass）將於10月推出。只需交一筆月費，手機每日便收到新QR Code，供予會員於鐵路公司指定的acure汽水機點選一樽飲品！日本汽水機幾乎無處不在，行兩步、轉個彎總見到兩三部，形成獨特的城市景觀。打工仔對汽水機需求大，他們未必鍾情甜味果汁汽水，反而買咖啡、茶、能量飲品等醒腦提神為主。

JR東日本鐵路公司於8月29日星期四宣佈，10月1日起於旗下之「acure自販機」推出了月票形式的「acure通行證」（acure pass）：「 everypass」。登記了會月票的付費會員將於每日子夜凌晨0:00從acure pass官方手機App上收到「每日只能使用一次的QR Code」。如此天天更新的機制，允許月票會員每日在JR東日本車站內安裝之新型「acure自販機」存取QR Code，收取一樽喜歡的飲品。

9月2日官方營運開始在acure pass手機App使用者中抽出首批everypass用戶，名額500人。

everypass「每次通行證」有兩個月費Plan可供選擇，一個是JR東日本原創品牌「acure made」提供之「acure made Plan」，只提供acure made飲品；另一個更高級的「Premium Plan」，則包括埋其他飲品商的飲品。acure made Plan月費為980日元；Premium Plan則為2480日元。

但要注意的是everypass是有其「陷阱位」。acure made Plan某程度上是「試用版」，只能在頭一個月中使用。過了頭一個月後，系統將自動升級至Premium Plan。所以會員要小心，要是沒有興趣繼續參加，便要安排退出計劃。

everypass只能用於JR東日本車站內的創新自販機，看來每日搭JR返工返學的人士才比較適用吧。但其實有數得計：假設你每日購買100日元飲品，一個月都使成3000日元；而everypass Premium Plan月費2480日元，其實圍起來慳了4、5樽飲品，算抵玩。對於經常使用JR進行通勤的人士來講，或者算是一項不俗的解渴服務吧。

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