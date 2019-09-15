iPhone 11 Pro 夜拍模式預覽、功力終於可以追上 Android 了？

Apple 日前正式發表了 iPhone 11 系列，其中對應上年度 XS、XS Max 的 iPhone 11 Pro 以及 iPhone 11 Pro Max，都分別配置了三個鏡頭，除了可以拍攝廣角相片之外，新加入的 Night Mode 夜拍模式就可以更顯出低光環境的細節。 新 iPhone 夜拍究竟有多強？稍早前就有人預先試到了正式版的 iPhone 11 Pro Max，並拍攝了相片供我們先睹為快。

加拿大模特兒早前就在其個人的 Twitter 帳戶上載了兩張圖片，據說為 iPhone X（並非 XS）與 iPhone 11 Pro Max 在同一場景拍攝，而只有 iPhone 11 Pro Max 開啟了夜拍模式。

兩張圖片對比可見，沒有夜拍模式的 iPhone X 因為後景的燈光而令整張相片的其他部份都相對曝光不足，尤其人面部份更是暗啞不清，而 iPhone 11 Pro Max 在夜拍模式的加持下，則可以做到前後、高低光位細節都得以保留。

另外筆者也在 Apple 官方網站找來幾張 iPhone 11 系列的夜拍照片供大家參考：

其實今次在 iPhone 11 系列中登場的夜拍模式，於手機界並非新技術，在 Android 陣營中早有多部手機可以利用類似的 AI 輔助「疊相技術」做出效果相若、細節突出的夜拍相片，例如華為在過去兩代的旗艦機都已有搭載類似功能。

至於誰的效果更佳，等 iPhone 11 系列正式上市後我們再作詳細測試比較吧！