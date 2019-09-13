KFC官方戀愛育成遊戲STEAM免費上架！Sanders上校變靚仔大叔

【KFC官方遊戲】食炸雞會想起KFC，日後打機更可能會！日前流傳KFC會推出遊戲，終於獲官方證實真有其事，更不是Overcooked、Cooking Mama類型廚房Game！《I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator》預計於2019年9月24日免費推出的戀愛模擬遊戲，將KFC創辦人桑德斯上校（Colonel Sanders）大叔變得極其靚仔！

KFC（Kentucky Fried Chicken / 肯德基家鄉雞）以炸雞攻陷全球快餐市場，早前更於美國亞特蘭大分店測試無肉炸雞，結果大受歡迎即日售罄；如今更進軍遊戲界，但並非推出一般廚房主題或經營餐廳等的小遊戲，而是配以美形化靚仔上校、戀愛育成文字模擬遊戲《I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator》。

《I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator》為一款文字冒險遊戲，KFC創辦人Sanders上校化身於遊戲中，變成滿頭白髮但美形化大叔，另外加上多達9位角色，在一家飲食學校中學習料理製作，當然主要學習炸雞料理的技巧！遊戲過程中，玩家需要透過與Sanders上校接觸互動取得好感，當好感度上升至目標後，Sanders上校會提供與玩家合作機會，甚至結成商業聯盟共同進軍飲食界！

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《I Love You, Colonel Sanders!》在STEAM平台已啟動專頁，預計於2019年9月24日免費推出，目前遊戲語言只有英文版。