Apple Watch 5 鈦金屬版開箱實測！常亮屏幕、指南針新功能上手玩

Apple Watch series 5於早前的iPhone發布會中同步公布，新錶最大賣點當然是Always On Retina display（常亮屏幕）、指南針功能，以及全新的鈦金屬錶殼版本。早前，太空灰鈦金屬版經已入手，記者及呀脆立刻開箱上手實測試玩！

Apple Watch series 5外表與上代幾乎無異，最特別是將「Edition」版本復活，原舊有的陶瓷錶殼，加上全新鈦金屬錶殼，這兩種質材一直於高級鐘錶界中常用的物料，不單矜貴，而且硬度十足，不易撞花。不過相對地價格亦會較為昂貴，因此Edition版Apple Watch只有GPS+LTE版。我們今次開箱的，便是今次新加質材「太空黑鈦金屬」Apple Watch，開箱後便可以發現基本上包裝跟上代差不多，同樣是錶芯跟錶帶獨立盒裝，然後再以紙殼包起來。相信是這方便買家，於Apple Watch Studio中自由選配不同錶帶包裝。

呀脆就帶埋Apple Watch series 5行山兼運動，一試新錶新功能。（林勇攝）

更硬新錶殼

以鈦金屬作錶殼的物料，最主要是因為它硬、耐花，卻非常輕身，合適於常戴手腕的手錶上使用。雖然它非常輕（44mm 41.7g），但與鋁金屬比卻還差一點點（44mm 35.6g），而手上的太空黑色銀殼，遠望與鋁金屬非常相似，只是對比細睇之下，鈦金屬有一點點拉絲紋理，而鋁金屬則磨砂設計。另外，就算同樣是太空黑，鋁金屬版顏色亦較淺。不過，記者都要將兩款錶殼拍埋才看到分別，相信一般人很難認得出鈦金屬錶殼。

Apple Watch series 5屏幕、錶冠等外觀與第4代一樣，因此不再此贅述。

Apple Watch 5 ／watchOS 6 新功能解說（按下圖放大）

watchOS 6 全新錶面，可以將幾項新功能放在錶面上，如相中的分貝計及經期追蹤功能。（李偉軒攝）

+ 7 + 6 + 5

指南針實用嗎？

另一Apple Watch series 5新加的功能，便是內置「電子指南針」（Compass）功能，新錶內加入magnetometer（磁強計），可以感應方位的感應器。最重要是，就算沒有網絡狀態下，電子指南針仍可正常操作，對於喜歡戶外行山等活動的用家，非常實用。不過，每一次啟動手錶時，都要至少花5－10分鐘定位，不能立刻使用，這就有一點點不便。

如果用家安裝了如「觀星」等app，可利用指南針的功能，於不同方向透過手錶屏幕來觀看天上星群，好不浪漫。

錶上看星群（李偉軒攝）

運動時使用 Apple Watch 5 觀看work out的資料

Apple Watch 5 開箱實睇（按下圖放大）

總結

Apple Watch series 5主要是追加了以上介紹的新功能，大都非常實用。如果大家將舊錶升上WatchOS 6，更會有更多更實用的功能。就倒如「計數機」、「經期追蹤」、「分貝計」等，這些功能在Series 1至4，更新後都可以使用。

其實今代比上代改良的地方不算太多，就算換上了最新的64位元雙核心S5處理器及W3 Apple 無線晶片，官方指速度比上代快2倍，但使用下不太感受到速度的分別。因此如果大家仍是Apple Watch第4代的用家，實在難找「藉口」升級。不過，如果大家仍然使用Apple Watch第1、2代的用家，或者這正是時候升級，體驗新錶飛躍的進步。

而如果是「智能手錶」的初心用家，只是想簡簡單單作健康監測，又不想投資太多，Apple Watch series 3減價至千五蚊有找，亦都非常適合他們。當然，如果想有「心電圖」、「跌倒偵測」及「指南針」等進階功能，還是要series 5才可。

watchOS 6 追加新錶面（按下圖放大）

官方指新錶擁有高達18小時連續使用時間，雖然實際使用都有差不多的數字，可是比起上代似乎還差一點（一般使用至少可用至少20－30小時）。（林勇攝）

Apple發布會中提及新追加的「Apple Watch Studio」服務，果迷可以直接上網或親臨門市的專櫃，細心挑選不同錶殼及殼帶，隨心配搭出自己喜愛的組合才購買。

購買Apple Watch時不需要再選擇固定套餐，隨心自己想要的款式及錶帶便可。（Apple）

Apple Watch series 5 各版本售價：

鋁金屬版（GPS）：$3,199（40mm）／$3,399（44mm）

鋁金屬版（GPS+LTE）：$3,999（40mm）／$4,199（44mm）

不鏽鋼版（GPS+LTE）：$5,499（40mm）／$5,899（44mm）

Edition 鈦金屬版（GPS+LTE）：$6,299（40mm）／$6,699（44mm）

Edition 精密陶瓷版（GPS+LTE）：$9,999（40mm）／$10,399（44mm）



Apple Watch series 3 各版本售價：

鋁金屬版（GPS）：$1,499（38mm）／$1,699（42mm）

鋁金屬版（GPS+LTE）：$2,299（38mm）／$2,499（42mm）