Apple發布會2019懶人包：iPhone 11 Pro Max、新iPad、Watch 5代

【Apple發布會2019 懶人包】iPhone 11、iPhone 11 Pro / Pro Max、iPad 7代、Appl Watch Series 5 相繼於香港時間9月11日凌晨發表，以下集結所有蘋果發布會2019上重點資料，懶人包3分鐘內一次過睇晒！
【點擊進入】Apple發布會2019 全程文字直播【點擊進入】
Apple TV+
- 主力推介Apple製作、《水行俠》Jason Momoa作品《重見光明 SEE》
- 11月1日推出，家庭訂閱（最多6人共用）月費HK$38
- 買Apple 產品（iPhone、iPad、Macbook等，Apple Watch除外）送一年Apple TV+
Apple Arcade遊戲訂閱
- 遊戲大廠 Konami、CAPCOM、ANNAPURNA Interactive撐場，提供家用機級遊戲體驗
- 9月19日推出，月費4.99美元（未確定香港會否推出）
- 150國家App Store推出，首月免費試玩
新iPad 7代（10.2吋）
- 新iPad具備 10.2吋螢幕，搭載最新多工iPadOS
- 支援Apple Pencil、支援全尺寸智慧型鍵盤，模擬鍵盤可放大縮小
- 支援Xbox One、PS4 Dualshock 4手掣，可於Apple Arcade使用打機
- 售價：32GB 2,599元（Wifi版）、3,599元（Wifi+4G版），128GB 3,399元（Wifi版）、4,399元（Wifi+4G版）
- 即日開始預訂，備有太空灰、銀色及金色選擇
新iPad 加入 10.2吋 型號
Apple Watch Series 5
- 推出健康研究（Health Research）：Hearing Study、Women Health Study 女性、Heart and Movement 心臟與行動、緊急求助功能
- Always-On Retina 永亮螢幕，但亦提供一日續航電量
- 首次內置指南針
- 新增鈦金屬版、Hermès 太空黑不鏽鋼錶殼
- 9月20日推出，最平HK$3,199（Sport版）以全回收鋁合金製作
- Apple Watch Series 3 減至HK$1,499
Apple Watch Series 5
iPhone 11（6.1吋）
- iPhone Xr 後繼機，有6種顏色（白色、黑色、綠色、黃色、紫色及(PRODUCT)RED)
- 1200萬像素 雙後置鏡頭：廣角及超廣角鏡頭（4倍取景範圍）
- 相片拍的技術：新智慧型HDR技術、新人像模式、Night Mode夜間低光環境下拍攝模式
- 4K 60fps拍片 ，慢動作、延時（time lapse）拍片、QuickTake 即時拍片
- 前鏡頭首次加入慢動作拍片
- 採用新A13 Bionic處理器令Face ID解鎖手機更快
- 60fps遊戲體驗
- 電量續比Xr長1小時
- IP68防塵、2米防水達30分鐘
- 售價 64GB HK$5,999、128GB HK$6,499 及 256GB HK$7,299，9月13日晚上8時起預訂
iPhone 11 6.1吋、雙鏡頭，取代Xr成為入門級iPhone系列
iPhone 11 Pro（5.8吋） / Pro Max（6.5吋）
-3鏡頭確定，1200 萬像素包括：52mm f/2.0光圈、13mm f/2.4 光圈超廣角、26mm f/1.8廣角鏡頭
- 4K 60fps拍片 ，慢動作、延時（time lapse）拍片、QuickTake 即時拍片
- 前鏡頭首次加入慢動作拍片
- 採用新A13 Bionic處理器令Face ID解鎖手機更快
- 60fps遊戲體驗
- Super Retina XDR螢幕（對比度 2,000,000:1、458 dpi OLED）
- IP68 防護等級 防濺濕防塵
- iPhone 11 Pro續航延長4小時、 iPhone 11 Pro Max續航延長5小時
- 售價：
iPhone 11 Pro 64GB HK$8,599、256GB HK$9,899、512GB HK$11,599
iPhone 11 Pro Max 64GB HK$9,499、256GB HK$10,799、512GB HK$12,499
- 9月20日推出，9月13日晚上8時接受預訂
iPhone 11 Pro Max （6.5吋）、3鏡頭
iPhone 11 Pro （5.7吋），同樣配備3鏡頭