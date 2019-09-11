Apple發布會2019懶人包：iPhone 11 Pro Max、新iPad、Watch 5代

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【Apple發布會2019 懶人包】iPhone 11、iPhone 11 Pro / Pro Max、iPad 7代、Appl Watch Series 5 相繼於香港時間9月11日凌晨發表，以下集結所有蘋果發布會2019上重點資料，懶人包3分鐘內一次過睇晒！

【點擊進入】Apple發布會2019 全程文字直播【點擊進入】

Apple TV+

- 主力推介Apple製作、《水行俠》Jason Momoa作品《重見光明 SEE》

- 11月1日推出，家庭訂閱（最多6人共用）月費HK$38

- 買Apple 產品（iPhone、iPad、Macbook等，Apple Watch除外）送一年Apple TV+

Apple Arcade遊戲訂閱

- 遊戲大廠 Konami、CAPCOM、ANNAPURNA Interactive撐場，提供家用機級遊戲體驗

- 9月19日推出，月費4.99美元（未確定香港會否推出）

- 150國家App Store推出，首月免費試玩

新iPad 7代（10.2吋）

- 新iPad具備 10.2吋螢幕，搭載最新多工iPadOS

- 支援Apple Pencil、支援全尺寸智慧型鍵盤，模擬鍵盤可放大縮小

- 支援Xbox One、PS4 Dualshock 4手掣，可於Apple Arcade使用打機

- 售價：32GB 2,599元（Wifi版）、3,599元（Wifi+4G版），128GB 3,399元（Wifi版）、4,399元（Wifi+4G版）

即日開始預訂，備有太空灰、銀色及金色選擇

【Apple發布會2019】iPad 10.2吋有驚喜 更大更快可用Pencil

新iPad 加入 10.2吋 型號

Apple Watch Series 5

- 推出健康研究（Health Research）：Hearing Study、Women Health Study 女性、Heart and Movement 心臟與行動、緊急求助功能

- Always-On Retina 永亮螢幕，但亦提供一日續航電量

- 首次內置指南針

- 新增鈦金屬版、Hermès 太空黑不鏽鋼錶殼

- 9月20日推出，最平HK$3,199（Sport版）以全回收鋁合金製作

- Apple Watch Series 3 減至HK$1,499

Apple Watch Series 5鈦金屬登場　永亮屏幕 追加更多健康功能

Apple Watch Series 5

iPhone 11（6.1吋）

- iPhone Xr 後繼機，有6種顏色（白色、黑色、綠色、黃色、紫色及(PRODUCT)RED)

- 1200萬像素 雙後置鏡頭：廣角及超廣角鏡頭（4倍取景範圍）

- 相片拍的技術：新智慧型HDR技術、新人像模式、Night Mode夜間低光環境下拍攝模式

- 4K 60fps拍片 ，慢動作、延時（time lapse）拍片、QuickTake 即時拍片

- 前鏡頭首次加入慢動作拍片

- 採用新A13 Bionic處理器令Face ID解鎖手機更快

- 60fps遊戲體驗

- 電量續比Xr長1小時

- IP68防塵、2米防水達30分鐘

- 售價 64GB HK$5,999、128GB HK$6,499 及 256GB HK$7,299，9月13日晚上8時起預訂​

iPhone 11 6.1吋、雙鏡頭，取代Xr成為入門級iPhone系列

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iPhone 11 Pro（5.8吋） / Pro Max（6.5吋）

-3鏡頭確定，1200 萬像素包括：52mm f/2.0光圈、13mm f/2.4 光圈超廣角、26mm f/1.8廣角鏡頭

- 4K 60fps拍片 ，慢動作、延時（time lapse）拍片、QuickTake 即時拍片

- 前鏡頭首次加入慢動作拍片

- 採用新A13 Bionic處理器令Face ID解鎖手機更快

- 60fps遊戲體驗

- Super Retina XDR螢幕（對比度 2,000,000:1、458 dpi OLED）

- IP68 防護等級 防濺濕防塵

- iPhone 11 Pro續航延長4小時、 iPhone 11 Pro Max續航延長5小時

- 售價：

iPhone 11 Pro  64GB HK$8,599、256GB HK$9,899、512GB HK$11,599

iPhone 11 Pro Max  64GB HK$9,499、256GB HK$10,799、512GB HK$12,499

- 9月20日推出，9月13日晚上8時接受預訂

iPhone 11 / 11 Pro公開 Pro Max售近萬三 周五起預訂
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iPhone 11 Pro Max （6.5吋）、3鏡頭

iPhone 11 Pro （5.7吋），同樣配備3鏡頭

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