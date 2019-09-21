華為 Mate 30 系列 256 倍超慢動作影片試拍：難拍出好效果

華為剛發表的 Mate 30 系列，其中的 Mate 30 Pro 一如既往集合所有強勁功能於一身，其中鏡頭換成新式的 4000 萬像素四鏡之後，也配合新處理器 Kirin 990 加入了全新的超慢動作影片拍攝功能。

在目前的相機中，已經有慢動作影片的模式，將速度調至 256x 即可以開始拍攝。 Mate 30 Pro 這個超慢動作影片功能比起業界其他品牌的都來得出色，達到 7680fps、即每秒 7680 個影格的影像，如果以 30fps 的正常速率播放，將會是 256 倍的超慢動作，比之前其他廠手機如 Samsung、Sony 所提供的 960fps 更慢 8 倍。 我們在發布過後就嘗試過這個功能，發覺要拍到好的慢動作效果認真不容易。

首先讓大家看看最後成功的成品：

Mate 30 Pro 所拍攝的 7680fps 慢動作影片，除了重現了慢動作細節之外，同時明顯經過系統調光，最後出現的色澤不俗，未有因為曝光時間不足而讓影片偏暗，值得一讚；不過這個功能也絕非無懈可擊。

以下就分享多一段成品背後的拍攝花絮，要拍攝成功，筆者可是前後試了至少三次呢：

所謂的 7680fps，其實說穿了只是拍攝影片時的紀錄「速度」，技術上、數據上的確有其過人之處。

然而實際使用時，Mate 30 Pro 只會拍攝用戶按下快門當下「一刻」－ 正確來說是大概七份一秒間的影像 － 如此一來其實曝露了此功能的一大弱點：拍攝慢動作影片前需要用家「預知」哪一個時點拍攝，而且基本上是沒有任何容錯空間，拍攝後不可以選擇哪一段變成慢動作，變相讓 7680fps 慢動作影片這個功能變得十分雞肋。