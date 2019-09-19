華為 Mate 30系列上手速試：三機分別即時睇、瀑布屏功能有驚喜？

華為Huawei剛在在德國慕尼黑發表了全新的 Mate 30 系列，一如傳聞有 Mate 30 與 Mate 30 Pro 兩機，而且採用了全新的 4000 萬像素的 Leica 四主鏡頭，可以拍攝超慢動作以及更強的低光影像。 在深入研究其作為賣點的拍攝功能之前，就讓我們先欣賞一下新機外型，了解一下兩部機在外觀上的分別、以及在 Mate 30 Pro 上新加入的瀑布屏幕有何特別功能。

Mate 30、Mate 30 Pro 外型分別

Mate 30 與 Mate 30 Pro 在外型上最大分別，在於 Mate 30 Pro 採用了目前手機上仍然相當罕見的「瀑布屏」，官方稱之為 Horizon Display，在達到屏佔比更大，然而機身體積卻比 Mate 30 更為細小。

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與以往的華為旗艦機有點不同，Mate 30 系列不需要等到 Porsche Design 都可以得到皮質背蓋，雖然不是真皮而是植物皮革，但外型、觸感方面仍然可以滿足用戶需求。只不過這個皮質底蓋版本就僅限 Mate 30 Pro 的 5G 版本，在原本的四種顏色以外再加多兩種皮質選擇：

真．皮氣 Porsche Design Mate 30 RS 上手

一如過往幾年的華為旗艦系列，今代 Mate 30 一樣有與保時捷合作推出的高階版本，不過今次的 Porsche Design Huawei Mate 30 RS 在功能上與 Mate 30 Pro 分別不大，只是底蓋換成了真皮，而內部的 RAM 記憶體加大到 12GB。

Leica 四鏡、兩機成分大不同

在 Mate 30 與 Mate 30 Pro 兩機背面，都採用了全新的 Halo Ring 圓環式四鏡排列主鏡頭，只不過兩機的鏡頭組合成份有所不同。

瀑布屏幕妙用

由於 Mate 30 Pro 的「瀑布屏」屏幕兩側折曲角度達到 88°，華為除了為其加入了一般手機都有的防誤觸功能之外，更巧妙地利用了這兩側為其加入實用功能。