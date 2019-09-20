iPhone 11 Pro Max 市況直擊　先達回收大鋪炒價得午夜綠有賺

iPhone 11 Pro Max 首日開賣午夜綠配色成為市場焦點，不論是先達回收價、大型連鎖店的炒價，主要都是圍繞這款全新配色。到底今年 iPhone 11 系列有無後市，包括午夜綠在內的新機市場表現如何，以下就為大家第一時間直擊。

iPhone 11 Pro Max 正式開賣，當中的午夜綠成為市場追捧的配色。不過一如市場早前所料，散戶在經歷最近幾年 Apple 開賣日大貨壓境，入市果然都非常審慎。今年 AOS 攞機的朋友，大部分都只是購買一部作為自用，未有像往年一樣大部分買家一人兩部。

今年購買 iPhone 11 系列的朋友比較審慎，大部分以一人一機自用為主。（林勇攝）

先達廣場作為香港手機的主要交易市場，今年 iPhone 11 開賣意外地交投淡靜。（區慶威攝）

不過，市場的審慎，反而造成 iPhone 11 Pro Max 午夜綠供應的短缺，令 11 Pro Max 午夜綠的 256GB 及 512GB 在一開市就有銅鑼灣及 IFC Apple Store 外 +$350 的收機價。不過 Apple Store 外的收機佬，基本上除了 Pro Max 及 Pro 的午夜綠 256GB、512GB 之外，其餘一概不收。

先達廣場實況（按圖放大）

中午轉戰先達廣場，基本上問價的朋友不少，不過在知道價錢後大都未有放機就離開。原則上除了 iPhone 11 Pro Max 午夜綠的中、大容量，其餘全線 iPhone 11、Pro 及 Pro Max 的其他型號，全部都要損手離場。若果能夠平手離場或者少賺幾十蚊，已經還得神落。

iPhone 11 系列先達收機價一覽（按圖放大）

到了下午，到先達放機及問價的人越來越少，似乎今年買家果然以自用為主，流出易手市場的貨源根本遠不如預期。而 iPhone 11 Pro Max 午夜綠的中、大容量回收價，反而逆市企硬，部份店鋪甚至提出 +$500 的回收價，成為近年少數炒賣成功的新 iPhone。另外，iPhone 11 的新配色綠色及紫色，市場反應未如預期，勉強只是比其他配色蝕得較少。

大型連鎖店炒價（按圖放大）

雖然散戶炒機無門，不過大連鎖店就不愁客路。其中百老匯、蘇寧及豐澤都有 iPhone 11 系列的現貨供應，不過就只有豐澤以官價發售，所以午夜綠色熱賣型號跟 Apple HK 一樣早早售罄。而百老匯及蘇寧都以炒價賣機，前者比較誇張，熱賣的午夜綠炒高 $700 至 $1,000 不等，其他型號亦炒高 $500 至 $800；至於蘇寧的全線 Pro 及 Pro Max，炒價亦在 $500 至 $1,300 之間，跟百老匯可謂不遑多讓。