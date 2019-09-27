AVIOT TE-D01g真藍牙無線耳機評測：日文語音勁Chill！

日本品牌AVIOT今個月最新推出TE-D01g藍牙5.0無線耳機，擁有日系產品的傳統，就是外貌十分討好。但在這個藍牙耳機已出到近乎氾濫的時代，單靠外表很難脫穎而出，到底AVIOT這次有什麼法寶？本文就以實機試一試。

AVIOT一如大部分日本品牌，非常著重外表和實力之平衡，TE-D01g以尺寸最小化、播放時間最大化為前題，打造官方所追求最高舒適度的「日本音色」。說它外表優雅並沒有誇張，4隻配色分別是亮黑、軍藍、珍珠白、象牙白，機身和充電盒都有閃銀打底，如此色調為其他耳機品牌較少見。而無論耳機或充電盒拿上手都十分輕巧，體積也比市面上很多同類耳機細，女士配戴也沒問題。

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AVIOT TE-D01g全新藍牙耳機體積輕巧優雅，日系感滿載極適合女士使用。（官方圖片）

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雖然TE-D01g細小輕巧但其續航力卻不輸對手，耳機充滿電可連續播放10小時，充電盒更能額外提供40小時電量，換言之其實際電量可長達50小時，而且耳機充電十分鐘已可播放3小時，幾乎可無間斷使用。TE-D01g擁有IPX7防水、SoC（系統級芯片）QCC3020、藍牙5.0、USB Type-C插頭等多數耳機都有的配置，不過其最大特色，反而是耳機連接時的語音，事關TE-D01g以一把溫柔少女聲做日文發音，和一般耳機用英文「SIRI聲」不同，非常獨特。而官方定價不足一千港元，以其音色和各方面表現來說性價比算是十分高，作為入門級真無線耳機沒有太多挑剔之處。

AVIOT TE-D01g擁有藍牙耳機應有的基本配置，加上日本設計以不到一千港元來說性價比算是很高。建議零售價HK$ 980（胡劍威攝）