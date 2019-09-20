【01測試．耳機】六色任選的SOUL ST-XX　顏色表心跡

今篇是近期最後一篇耳機測試，測試對象是SOUL ST-XX。 今篇主角只重4克，而且有6種顏色供大家選擇。 我們選擇了鮮艷的黃色為測試對象，配在耳上，十分搶眼。

01測試

測試産品：SOUL ST-XX無線耳機

測試內容：晨跑

有金牛座阿魯迪巴和SOUL ST-XX做對比，就可知道它的尺寸。（區嘉俊攝）

簡介

SOUL曾推出有助分析跑步數據的耳機RUN FREE PRO X，今次ST-XX有6種顏色，包括黃、白、紅、粉紅、藍和黑。耳機沒有任何按鈕，卻又能有控制器，只因它用光學感應，用手指在耳機前一掃，就能操控，包括接聽來電、播放和暫停音樂，最特別功能是切換功能模式，它有「環境音效模式」，開啟後，聆聽音樂同時會聽到外界聲音，大幅提高在戶外跑步的安全性。ST-XX非常輕巧，只重4克，對耳朵的負荷很少。防水級別是IPX5，意思是防低壓水柱噴射保護，至少維持3分鐘。播放時間5小時，充電盒可充滿3次電量，合共是20小時。它的售價低於$600，並不昂貴。

延伸閱讀，其他運動耳機測試：

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兩邊耳機都支援自動連接，所以可只取用其中一邊。（區嘉俊攝）

有6款顏色供跑手選擇。（品牌提供）

試後感

ST-XX的環境音效模式很有趣，當我們用耳機聆聽音樂時，會對外界警覺性減低，用手指慢掃耳機上的感應位置，就會啟用「環境音效模式」。這模式會使你聽到附近環境聲音，有趣是自己和其他人的聲音都變得像「機械人」，再慢掃一下又能變得像平常一樣，那個「機械人」聲不是人人接受到，但既然是額外功能，有自由選擇使用是否使用。

它的接收距離可達33公尺。（區嘉俊攝）

ST-XX的充電盒和耳機都很輕巧，佩戴和攜帶都很方便，戴上它可用「輕如無物」來形容，畢竟不是為跑步設計，穩定性不及Jaybird Vista。當跑到略鬆時，就要輕推回耳窩，大家要小心掃到感應位置，使耳機暫停播放。它有6款顏色，我帶黃色在耳上覺得很「搶眼」，所以透過它展示喜歡的色彩。ST-XX價值相宜，仍有研發特別功能和設計輕巧，性價比高，該會吸引不少人購買。

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