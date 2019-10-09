Sony 新中階機 Xperia 8 發表　不覺得數字命名太亂嗎？

繼早前在香港宣布上市的 Xperia 1 的縮小版本、即 Xperia 5 之後， Sony昨日（10月8日） 又在日本方面發表了一部新機，繼續採用數字命名，是為 Xperia 8。

目前 Sony Xperia 機種眾多，之前已推出了 Xperia 1、5 以及 10 幾部機，單看號碼可能難以確定 Xperia 8 的定位，而其實它內裏採用 Qualcomm Snapdragon 630 處理器，算是一部中階新作。

設計上，Xperia 8 與半年前的 Xperia 10 相似，同樣採用 6 吋大的 21:9 屏幕、背面又橫置雙鏡頭、連機身右側的指模掃描也如出一轍，不過 Xperia 8 的屏幕就改為 LCD，而機面機背亦改用了 Gorilla Glass 6 強化玻璃。Xperia 8 的 6 吋屏幕機身體積雖然不小，然而它內置的電池容量只有 2760mAh，幸而它支援 18W 快速充電，即使續航力低一點，還是可以更快地「回血」。

Xperia 5 機背有 1200 萬像素主鏡頭以及 800 萬像素的超廣角鏡，前置鏡頭同為 800 萬像素。

暫時 Xperia 8 會先在日本市場上市，定價 54,000 日圓、即約4,000 港幣，作為一部中階配置機種，此售價明顯偏高，不知 Sony 將其帶到其他市場時會否調整一下定價。

資料來源：GSMArena、Sony