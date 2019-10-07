網傳港鐵 App 偷傳用戶資料？教你 3 招管理手機 Apps 權限

數碼生活
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近日有消息指，港鐵資料查詢 App《MTR Mobile》私下在使用條款上作出更改，聲明其會收集用戶的個人資料，並可能交予執法部門作調查之用。

鑑於近日社會事件以及港鐵品牌形象關係，有關消息在網上快速流傳，又一次引起用戶對 Apps 權限的關注。

《MTR Mobile》安裝後會顯示使用條款，必須要同意之後才可以繼續使用，在文中我們就找到有關條款，應就是網傳有修改的部份：

雖然說將資料交予執法部門應是警民合作的一部份，然而將資料交予第三方的做法，在手機 Apps 而言並不常見，而且在《MTR Mobile》推出初期，已有人提出過它索取的權限過多。

其實不止《MTR Mobile》，如果要完全保障個人私隱的話，不論 iOS、Android 的用戶都要學懂管理手機 Apps 的權限。

Apps 本身應有多大權限？

Apps 的權限管理，是近幾年隨著兩大手機 OS 更新才浮現的問題，在此之前，一般用戶對於 Apps 取得的手機權限所知甚少，尤其在 Android 系統中，就有可能因為安裝了來歷不明的 APK，而為手機安裝一個擁有超多權限的 App，讓有心人經後門或其他途徑偷取用戶的個人資料。

那其實一個 App 應該擁有多大權限呢？那就要視乎該 App 本身的用途究竟是甚麼，例如一個地圖 App 取得你的位置權限絕對是理所當然，但如果需要一併取得你的電話紀錄查詢權限，就顯然有點奇怪。

簡而言之，作為手機用戶，如果想要確保 Apps 獲得權限恰當，就必須要對 Apps 用途有所思考、避免無腦下載並安裝 Apps。

三招管理手機 Apps 權限

以下，就為大家提供三個可以在手機內進行權限查證的方法，讓大家可以更清楚地了解、控制 Apps 的權限，經過幾年發展，Android、iOS 在這一方面的操作基本相同。（按圖放大看詳細）

一、安裝 Apps 時細心閱讀

在初次安裝 App 時，系統都會因應該 App 所取得的權限逐項彈出提示，用戶記緊細心閱讀，切勿盲目按「允許」或「一律允許」就算：

二、應用程式資料、逐 App 個別管理

Android 版本

iOS 版本

三、權限管理員、管理個別權限

Android 版本

iOS 版本

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