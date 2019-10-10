Essential ProjectGEM超長新機曝光　即睇咩平台咩玩法

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Essential ProjectGEM 是 Android 之父 Andy Rubin 的最新作品。這一部神秘手機現時未有公布太多資料，僅在官方 Twitter 刊出超窄身超長設計外形及幻變色機背圖片，不過手機的測試數據似乎已經透露了不少玄機。

Essential ProjectGEM 在香港時間 10 月 9 日凌晨 5 時，率先在創辦人 Android 之父 Andy Rubin 的 Twitter 上現身。其獨特的超窄身超長造型（估計屏幕比例接近 48:9），幻變色的機背設計，再加上配備窄屏幕而設計的獨特介面，瞬間引起全球科技迷注意，而 Essential Phone 的官方 Twitter 亦在隨後的早上接近 9 時，正式確認 ProjectGEM 的消息。

Essential 官方 Twitter 發放超窄造型的 ProjectGEM 官方照片。（＠essential）

從現時的圖片觀察，Essential ProjectGEM 應該接近 6.5 吋 iPhone 11 Pro Max 的逾16厘米級別長度（可能稍長），不過機身就明顯窄得多，使用屏中鏡設計，機背則有一枚主鏡頭及在鏡頭下方設有類似指紋感應模組。從 Andy Rubin 分享的影片可見，ProjectGEM 機背在不同角度會反射出不同顏色，記者甚至懷疑，4 台看似不同顏色的 ProjectGEM，其實應該是同一款配色來的。

Essential ProjectGEM 全面看（按圖放大）

根據 Bloomberg 報道，Essential 在 2018 年底已經着手開發一台全新的 Essential Phone，手機會以小屏幕設計，由 A.I. 人工智能配合聲控去完成大部份操作。而根據 TheVerge 引述 XDA 開發者討論區的消息，ProjectGEM 部份流出的源碼，確認手機可能透過指紋辨識裝置啟動聲控操作，而且包括一個名為「fingerprint walkie talkie」模式。源碼亦顯示，ProjectGEM 將採用中高階的 Snapdragon 730處理器，及以 Android 系統運作。

Essential 回應 TheVerge 查詢，指 ProjectGEM 現時正處於早期測試階段，希望可以在短期內跟大家分享更多消息。

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