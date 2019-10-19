Macbook Pro 16吋傳聞更新：明年推出、USB-C加至6個、剪刀式鍵盤

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【Macbook Pro 傳聞】一直盛傳Macbook Pro 將推出16吋版本，滿足因為抽起17吋Macbook Pro用家的消息又有更新；網傳數張疑似新的Macbook Pro 16吋版本概念圖，除了繼續有 Touch Bar 外，可用的USB-C槽數目將會增加，外型上亦參考iPhone 11 Pro的設計，改變部分流線型線條設計。

Apple 有關16吋 MacBook Pro 傳聞中，指可能會在11月公布，近日就有網上流傳的數張有關新Macbook Pro的設計圖片，當中與2016年起推出的Macbook Pro在外型上會有輕微改動，16吋MacBook Pro機身會比以往15吋機種略帶彎曲線條，其中一幅設計圖顯示合上機蓋後的Macbook Pro與平放在水平面的iPhone 11 Pro極為相似。

新Macbook Pro 在概念圖中的畫面顯示圖案，極有可能繼續沿用 Radeon Pro Vega 圖像處理。 【網上圖片】

USB增至6組

Macbook Pro 16吋版本除了機身設計參考iPhone 11 Pro的圓潤曲線外型外，另一概念圖中顯示機身一邊將載有3組USB-C插槽，按照 Macbook / Macbook Pro 左右兩側都有相同USB設計規則，新的Macbook Pro 16吋應共有6組USB-C，以1組用作充電計還有5組可自行選插其他器材。

Macbook Pro 16吋版本流出概念圖，顯示機身的流線更似iPhone 11 Pro。 【網上圖片】，

Macbook Pro 16吋繼續有Touch Bar，在概念圖中Touch Bar更光、彩色更鮮豔。 【網上圖片】

早前知名蘋果分析師 郭明錤 （Ming-Chi Kuo）在較早時間發表一份專門針對Apple鍵盤的新報告，提出了一個時間表，推算蘋果在MacBook中使用設計更可靠鍵盤，從2020年起所有Macbook將以往在設計出現問題的蝴蝶式鍵盤，改為有交叉杆支撐的剪刀式鍵盤，而Macbook Pro 16吋版本將會是剪刀式鍵盤的試金石。

【資料來源：9to5Mac

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