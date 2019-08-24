【Back to School 2019】Apple開學贈品優惠　新MacBook Air勁減

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開學在即，香港各間大專院校陸續宣布2019年Back to School電腦優惠詳情。本文先行簡單盤點Apple 蘋果的產品優惠，香港各間大學學生、教職員等均可享用此電腦優惠。受惠者包括香港大學（HKU）、香港中文大學（CUHK）、香港城市大學（CityU）、香港浸會大學（HKBU）及香港公開大學（OU）等。

Back to School 2019，合資格教育用戶（學生、教職員）也可在Apple香港教育商店或零售店，享用HK$800起的折扣買MacBook Air及MacBook Pro等商品。2019年跟跟Apple合作的學校更有特別折扣，當中原價HK$8,899的2019年新版MacBook Air　（128 GB），學界優惠價只是HK$7,748，減價HK$1,151。不過256 GB容量版本也只是賣HK$9,148，減價HK$1,251，值得考慮。

網上訂購時間為即日起至2019年10月31日（香港公開大學 OUHK只到10月15日）。

港大 HKU x Senco-Masslink 校園電腦展銷計劃。（eduoffer.com/online/edu2019/hkumac）

中大 CUHK x Senco-Masslink 校園電腦展銷計劃。（eduoffer.com/online/edu2019/cuhk）

基本上，港大HKU中大CUHK浸大BU的合作方是Senco-Masslink，因此三間院校的折扣優惠大致相同。15部MacBook Air、MacBook Pro、iMac及不同iPad都有得平（點擊圖片放大細睇詳情）：

Senco-Masslink優惠軟件和用品如下（點擊圖片放大細睇詳情）：

透過Senco-Masslink購買MacBook系列電腦，將可免費獲送價值$1,700至$3,000的贈品（三個級別的禮品包，視乎購買的MacBook型號而異），包括USB-C Hub、打印機、機套和保護貼等等，Apple 香港教育商店或零售店更著數，即睇以下資料（點擊圖片放大細睇詳情）：

城大CityU公大OU職業訓練局VTC，則與HKT Education Limited合作，優惠折扣基本一致。新款13吋MacBook Pro減價達$1,041；32GB iPad最平$2,328就買到。

HKT Education所有MacBook Air、MacBook Pro、iMac及iPad優惠商品如下（點擊圖片放大細睇詳情）：

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HKT Education優惠軟件和用品如下（點擊圖片放大細睇詳情）：

此外，由成功登記月份起至2019年10月31日，憑已登記之指定恒生信用卡，於Helix Distribution LimitedHKT Education LimitedSenco-Masslink Technology Limited之校園電腦展銷計劃網頁或路展單一簽賬滿HK$6,000，可享高達5% Cash Dollars回贈優惠！詳情可至官方登記資料頁瀏覽。

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