JBL TUNE120 TWS真無線藍牙耳機目標明確：「平價」與「低音」

日前消委會發表有關真無線藍牙耳機的評選報告，多款音質被評為「音質薄弱」；而事實上，由於藍牙技術的先天性不足，在不少用家心目中，藍牙耳機本身就彷彿與音質單薄劃上等號。 不過，近年不少廠商在開發新作時都有針對這個範疇進行強化，近日在港開售的 JBL TUNE120TWS，售價＄799，在有品牌的真無線耳機中算是平價之選，不過廠方開首就強調它擁有「純正低頻音效」，明顯就是對準愛聽低音的用家。

多色設計夠年輕

JBL TUNE 120TWS 設計獲得 2019 年的 reddot reward 設計獎，其整體風格以簡約見稱、機身與充電盒以塑膠物料為主，或者與親民售價不無關係。

充電盒的設計亦以簡約為主，內置的電池容量可以支援 TUNE120TWS 額外播放 12 小時，連耳機本身的電池計可播放 16 小時的音樂

雖然塑膠物料 JBL 就聰明地為其加入年輕化的多彩設計，除了基本的黑、白色，又有藍、綠、粉紅 及 黃色等 6 色選擇，在真無線耳機界別其實也頗為罕見。

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聽感、操作評價：配戴舒適、低音大於一切

耳機上的商標為按鍵，可以用來控制音樂播放以及啟動 Google Now／Siri 等語音助理 首先講講配戴方面，JBL 近年的設計其實比較傾向歐美用戶群，是以 TUNE120TWS 的耳機本體其實對於香港人用戶而言可能會偏大、偏重一點，每邊耳機重 6.8g。 縱然加入了人體工學設計、使戴上耳後不容易因走路等輕微抖動而鬆脫，但由於它外露在耳殼之外的部份不少，要小心被衣物卡住而脫落。

在音質方面，一如 JBL 官方所講，TUNE120TWS 內置 5.8mm 的大驅動單元，主力調音偏向低音輸出，初初上耳聆聽的話絕對可以聽出它與其他無線耳機在這一方面的分別。

愛聽節奏強勁的 Hip-Hop 或 K Pop 舞曲的話，TUNE120TWS 效果就會比較理想。

不過低音突出的背後，就是其他音頻的勢弱，TUNE120TWS 的高、中音表現就明顯稍遜，如果用來聽節奏慢、比較柔情的流行曲，會覺得 TUNE120TWS 的輸出十分疲弱，但如果愛聽節奏強勁的 Hip-Hop 或 K Pop 舞曲的話，效果就會比較理想。