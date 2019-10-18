新天災「風暴震」逆襲人類？科學家新發現地震、風暴災害合一

大自然的反擊是很恐怖的！科學家發現，「颶風」與「地震」這兩種令人畏懼的天災，竟會混合在一起，成為新災害「風暴震（Stormquakes）」。

「地震」、「颶風」往往會帶來巨大破壞，如2011年日本3.11大地震，就引發了大型海嘯，同時製造了福島核危機，傷亡慘重；近月颶風「多里安（Dorian）」亦造成大西洋島國巴哈馬多人死傷，威脅程度可見一斑。

北海道地震︰有大量房屋倒塌。（美聯社）

+ 4 + 3 + 2

不過美國地球物理聯盟（American Geophysical Union）期刊「地球物理研究通訊（Geophysical Research Letters）」近日發布的新研究提到，「地震」、「颶風」還會混合一起，變成「風暴震」。

研究指出，「颶風」來襲時會造成海牀震動，引發相當於黎克特制3.5級地震，且可能持續至少數日。這樣的震度可能會造成波浪與海底進一步相互作用，演變成巨浪、海嘯等災難。

風暴往往會帶來大破壞。（NASA Earth Observatory）

「風暴震」威脅如何？

負責研究的佛羅里達州立大學（Florida State University）地震學家Wenyuan Fan表示，「風暴震」本身對人類威脅不大，因沒人會在「颶風」吹襲時站在海牀上。

但這現象亦不容忽視，Wenyuan Fan就提醒須注意「風暴震」後續影響。他解釋，自然界環環相扣，這些地震可能會對自然界產生未知影響，例如對海洋活動產生重大影響。

其實「風暴震」算是常見現象，Wenyuan Fan研究團隊於2006年9月至2015年2月間，在墨西哥灣、佛羅里達州和新英格蘭外海、加拿大新斯科舍省、紐芬蘭與拉布拉多省、卑詩省外海，發現逾1.4萬次「風暴震」。