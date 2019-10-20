中國人助攻？Apple連續7年成全球最具價值品牌　市值2千億美元！

Apple再次被Interbrand選為世上最有價值的品牌，今年已是Apple第7年蟬聯榜首。

品牌顧問公司Interbrand的排名，的確考慮上榜公司財務狀況，但他們也表示「更關注」令品牌本身有價值的因素。

我們深入了解強勢品牌對關乎其業務發展之主要持份者如（包括當前和潛在在內）客戶、員工和投資者的影響。強大的品牌，會影響客戶如何選擇並建立忠誠；而且吸引、保留和激勵人才；並降低融資成本。我們的品牌評估方法係經過專門設計，考慮上述所有因素。 Interbrand

Interbrand全球最有價值品牌頭10位如下：

Apple Google Amazon Microsoft Coca-Cola Samsung Toyota Mercedes McDonalds Disney

Interbrand根據10個因素對品牌評分，每個因素都是令到顧客選擇該公司產品，而不選競爭對手產品的關鍵所在，如下：清晰度（clarity）、承諾（commitment）、治理（governance）、應變能力（responsiveness）、相關性（relevance）、參與度（engagement）、差異性（differentiation）、一致性（consistency），原創性（authenticity）及存在感（presence）。

跟2018年一樣，Apple在三方面得分特別高。其中兩個跟去年相同：「差異性」和「參與度」。今年「治理」取代了「一致性」。Interbrand定義「參與度」為顧客對品牌的「深刻理解、積極參與和強烈的認同感」。Interbrand認為，Apple的消費者很了解品牌秉持的理念意義，並將自己同Apple這些特質聯繫起來。

Interbrand定義「差異性」為「消費者認為該品牌是否具有不同於其他品牌之主張和經驗」。而「治理」當然是管理相關，取決於能否「令品牌戰略得以有效用（effective）又有效率（efficient）地部署」。

據Interbrand計算，最終得出2019年Apple品牌價值達2,340億美元，比去年增長9％。

撇除Interbrand訂立的指標理論框架而從實際銷量出發來看，Apple也是大把錢，市價天比高。Apple在2019年收入極巨，主因是iPhone 11系列三款新機銷情相當理想，當中以中國大陸的需求最為強勁。瑞銀分析師Timothy Arcuri指大陸市場對iPhone 11系列的需求在上月急增了230%。Apple今年賺到笑，可以說是拜對美國貨口裡說不，身體卻很誠實的中國市場所賜吧。