iPhone 11 Pro黑暗模式 Dark Mode慳電？實驗證有助延長電池續航

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【iPhone 11 黑暗模式】iOS 13半年前發表時宣布加入於Mac OS Catalina一樣的「Dark Mode」黑暗模式，有用家表示除了程式開發、多媒體設計員外，不明為何要在iPhone上使用黑暗模式；原來這是令iPhone更慳電的方法！IG頻道 PhoneBuff 的David 以機械人模擬正常使用iPhone習慣，測試在iOS 13的黑暗模式及光亮模式、在iPhone 11 Pro下OLED螢幕會否更慳電，答案竟然是…

在Instagram中活躍、以測試IT產品為主IG主 PhoneBuff，日前進行一項以機械人模擬用家日常使用電話習慣的動作，測試一下在iOS 13中傳說可利用當中的黑暗顯示模式（Dark Mode）是否比以往白底黑字的光亮模式（Light Mode）更慳電。在實驗中，PhoneBuff 網主David拍下整個測試過程，當中採用兩部全新的iPhone 11 Pro，除了載有iOS 13外，更是同樣採用OLED的Super Retina XDR螢幕，黑色點在螢幕表現、尤其在HDR影片播放時更突出。

兩部iPhone 11 Pro的app程式只載有預設Message、另下載社交平台Twitter、Youtube及Google Map，而機械人的動作亦針對以上4款app的使用上作出模擬動作，如打字、上下掃Twitter、放大縮小地圖等，而每個程式都以2小時的使用時間測試，去驗證一下同樣的環境及使用習慣、動作下Dark Mode與Light Mode在電量續航力上的分別，結果證實Dark Mode「跑贏」！

Phonebuff網主David表示，今年智能手機大多加入Dark Mode黑底白字顯示，是否比白底黑字Light Mode更慳電要一試才知 【Phonebuff頻道截圖】

↓↓圖解實驗結果【點圖放大】↓↓

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OLED 有同樣慳電效果

Phonebuff在設定上，在OLED的iPhone 11 Pro上設定為200nit亮度，雖然在較光和較暗的亮度設置上可能存在些微差異，但在大部分情況下，使用黑暗模式都比使用光亮模式的iPhone 11 Pro持久，而同樣是使用OLED的的iPhone XS在iOS 13上使用黑暗模式理論上亦有相同效果，但可能會因為使用A12 Bionic處理器下，慳電效果會有差別。另一個重點，iOS 13的黑暗模式在OLED螢幕機種在電池壽命方面影響最大，採用OLED螢幕的iPhone包括：iPhone X、iPhone XS / XS Max及iPhone 11 Pro / Pro Max，而 iPhone XR、iPhone 11使用LCD螢幕關係，在黑暗模式下慳電效果亦不會明顯（LCD螢幕下黑 / 白點顯示都要通電顯示）。

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