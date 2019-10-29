【三摺手機】摺一次都未夠？TCL發布三段折疊屏幕手機

剛剛的IFA-2019上，TCL帶來了一款10英寸三段折疊螢幕「巨無霸」原型機，採用雙鉸鏈，可以在兩個不同的方向折疊，可折疊成三部分，折疊後「手機」展開之後就是一個10英寸的大平板，非常有創意非常大膽且「前所未有」的設計，讓外媒驚呼「工程壯舉」。

如果你已經見識過三星Galaxy Fold和華為Mate X折疊螢幕帶來的驚喜，那麼相信這款10英寸的TCL三段折疊螢幕「巨無霸」手機，會給你帶來更多。

這款TCL三段折疊螢幕手機最顯著的特點是鉸鏈本身的運動方向不同，「DragonHinge」鉸鏈折疊後，像一本書，而「Butterfly Hinge」蝴蝶鉸鏈折疊則在相反的方式。在下面折疊一塊面板可以將屏幕的一部分變成數字鍵盤，而將另一部分用作顯​​示器。

當打開和關閉設備時，這兩個鉸鏈形成了一個鋸齒形，Z方向的輪廓，看起來像手風琴，或像個三層的三文治，這樣裸露的面板就成了TCL手機的「外」屏。如此設計，讓外媒驚呼「工程壯舉」。

目前，這款TCL三段折疊螢幕的原型設計沒有名字，沒有價格，也沒有生產的目標時間，甚至沒有運行界面。不過相信後續一切都會到來。

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