Sony開發可捲藏屏幕手機！力抗Samsung、華為摺機大潮

Samsung、華為的摺疊式智能手機旗艦都分別因不同因素而需要延期發售，不過，市場仍然將摺機視為 2019 年其中一個最新科技潮流。 上述兩部摺機一再延期，估計最快都要 9 月才與大家見面，其實讓其他對手有更多的時間預備應對措施，其中 Sony 近日傳出的新種「捲式屏幕」手機，就可能成為挑戰者之一。

Sony 有研究摺疊式智能手機其實已非新聞，早前他們更有專利在網上流出，不過今次曝光的開發中新機，雖然同樣是採用柔性屏幕，但設計上就與摺疊機有著根本性的不同，是以特別機制將屏幕捲起、收藏，進以達到與摺機同樣的目的 － 將手機體積縮減。

據情報指出，Sony 開發中的捲式手機將會採用 Snapdragon 855 處理器，可惜暫時未有相關的實機照／設計圖流出，讓我們可以早一步預覽這部新機模樣。而類似的設計與技術，早在數年前開始已經被兩大柔性屏幕的製造商 － Samsung 與 LG 在不同的場合上展示過，單是在屏幕技術上，只要 Sony 可以出得起錢，就應該不會遭遇太大問題的。

早在上年，甚至已經有團隊研發出可以實際使用的捲式手機，不過就未有廠商進行量產作業

資料來源：SlashGear