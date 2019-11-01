AirPods Pro vs Sony WF-1000XM3　兩大頂尖降噪無線耳機比併

Apple AirPods Pro終於正式推出，作為擁有降噪功能的真無線耳機，市場上的選擇雖然不算多，但還有反應不錯的Sony WF-1000XM3作對手。今次就以兩台耳機作初步評測，看看兩台耳機的質素比較如何。

市場上跟AirPods Pro同樣真藍牙耳機又有主動式降噪效能雖然不少款式早年已推出，可是最多用家談論的Sony WF-1000XM3，因為其降噪效能十分出色，而音質亦都算是中上。因此今次記者就決定將AirPods Pro與Sony WF-1000XM3直接對決，於降噪效果、聽歌質素、對話等方向作測試。看看iPhone用家應該如何選擇（相信一般Android用家都不會考慮AirPods吧）。

AirPods Pro的表現令人非常驚喜（林勇攝）

Apple AirPods／ AirPods Pro ／ Sony WF-1000XM3

各項細節評分（點按下圖放大）

降噪效果及通話測試

先於港鐵站內，利用iPhone 11 Pro連接兩台AirPods Pro及Sony WF-1000XM3耳機，測試耳機在聽歌或通話時的降噪效果，以及語音對話質素。

AirPods Pro一啟動降噪模式時，立刻將用家帶入一個非常安靜的世界，在港鐵月台內的風聲、車聲及嘈雜人聲，都可以成功清足9成；而Sony WF-1000XM3效果都是相當不錯，只是清除風聲方面有一點點比了下去，但整體兩者降噪性能都十分出色。接下來再試打電話作通話測試，試一下在戶外環境較嘈雜的環境下通話時，用家及對方接收語音質素如何。在車來車往的大馬路旁邊通話時，AirPods Pro的通話質素比想像中還要出色，尤其是收音方面，完勝Sony WF-1000XM3！在通話時，兩款耳機因為受惠於高質素的降噪效果，收聽對方說話時都非常清晰（相對舊AirPods沒有降噪功能因而在嘈雜環境難收聽）。不過在接收用家的說話效能方面，Sony明顯比了下去，AirPods Pro會將環境的雜聲消去，令對方只是聽到用家說話的聲音，非常清晰；反而Sony就連環境聲音都收埋，令對方聽得不太清楚，在此已要扣點分數。

以iPhone 11 Pro配以Moov無損音樂串流平台作測試（林勇攝）

聽歌音質

接下來將兩對耳機，連接iPhone 11 Pro 再以音樂串流平台Moov試聽無損Hi-Fi音樂，看看兩者音質分別。舊的AirPods在聽歌時最為人詬病，便是低音力量不足、分析力不足以及層次感一般，亦即是說樣樣都只算是合格程度。而在AirPods Pro加強了內置的揚聲器後，明顯音質大幅進步，尤其終於感受到重低音的效果（雖然有一點點味精的感覺），分析力亦都提升，層次感亦比上代豐富。而且受惠於高降噪效能，用家可以聽得更清楚音樂細節。Sony就與「預料」一樣高質，同樣分析力及層次感豐富。論兩者在聽歌音質上其實分別不算太大，同樣高質，不過如果要雞蛋裡挑骨頭的話，Sony低音處理比AirPods Pro稍為出色一點點，稍勝一籌。

連接穩定性及聲畫同步

接下來同樣連接iPhone 11 Pro來觀看YouTube影片，看看有沒有聲畫遲延或斷線情況。始終Sony並非Apple親生仔，在iPhone播放聲畫同步方面，就差了一點點，可以看到影片有極少的不夾咀型的情況，但不算嚴重。而舊AirPods及AirPods Pro就完全沒有這個問題，始終Apple在這方面研究出了不少力，尤其自行研發的H1晶片更是為AirPods度身訂話，無論在降噪處理效能、無線連結等效率都非常高。

Apple AirPods Pro 與 Sony WF-1000XM3 細節圖輯（點下圖放大）

+ 7 + 6 + 5

規格比併

以兩台耳機基本規格比併下，售價相若，都是二千元有找。連續播放時間亦都差不遠，與充電盒一起使用的話，都有大約24小時的連續聽歌時間，一般搭長途飛機的用家都夠用。充電盒方面，AirPods Pro就對應Qi無線充電，Sony WF-1000XM3就竟然只對應USB Type C連線充電，就令人有點失望。雖然AirPods Pro沒有獨立App作設定，但一般功能都可以control centre設定，而音質平衡器等就全自動，不能自行調校。

比起AirPods Pro的全自動，Sony還有專用App可作不同設定，更適合音樂發燒友。（手機截圖）