AirPods Pro開箱評測！實試降噪功能　與上代音質比併效果如何？

Apple AirPods Pro終於正式推出，算是第三代的AirPods無論外型及性能都大幅加強，除了加入降噪效能外，還有音質得以改善，以及防水效能。不過相對舊版AirPods而言，究竟有幾大進步？立刻為大家開箱上手試玩。

AirPods Pro開箱

今次AirPods Pro機身比上代稍大，因此就連包裝盒都比上代稍大一點。打開盒後，便可以看到較為闊身的AirPods Pro，以附有多2對不同size的矽膠耳塞（細及大碼／跟機的是中碼）。最令人驚喜是跟機竟然附送USB Type C Lightning線，不單可以用在AirPods上充電，亦可以用在iPhone 11作快充（需要連USB Type C充電器），iPhone 11用家可以買少條線。

打開AirPods Pro充電殼，便可以看到全新設計的AirPods Pro耳機。新增了降躁功能，新設計的耳機比較短及闊身，可是相比上代而言並不算重很多，上代AirPods單邊耳機約4g重，而新版AirPods Pro則大約5g重，比起坊間其他擁有降噪功能的真無線耳機（如Sony WF-1000XM3單邊耳機大約9g重），仍然是輕很多，戴上耳不太感到累贅。

跟AirPods Pro附送Type C Lightning線，算是驚喜吧。（林勇攝）

+ 7 + 6 + 5

古怪設計外型

先講一講外型，同上代比較耳機機身短小闊身，而且好多網友笑言似《Pokemon》的「走路草」或電風筒，其實最重要都是要看好不好用，正如第一代AirPods推出時亦都有不少笑言似剪線版EarPods，但最後亦賣到滿堂紅。因此最實際都是看新機實用與否，質素夠不夠好吸引舊AirPods用家升級換機。

跟AirPods Pro有3對不同大小的矽膠耳塞（大中細碼），因應用家的耳道來選擇合適的耳塞。不要看輕耳塞的選擇，因為一對不合適的耳塞會導致隔音、降噪效果不佳，甚至聽歌時漏音。當用家配對完畢，戴上耳朵後便可以於iPhone設定，為耳機偵測「耳塞貼合度測試」，如果戴上不合適的耳塞漏音，便會提醒用家更換一個大一點的耳塞。相信這個功能只會第一次才會使用，但仍算是十分貼心的設定吧。

降噪效果重點測試

AirPods Pro內置主動式降噪系統，耳機內外各有一個專門用來降噪的收音咪，戴上耳朵後外邊的收音咪收集外間雜聲，然後再運算出相對可消音的頻率去降噪（1秒200次）。規格就很厲害了，那實際使用時又如何？記者啟動了降噪功能後，立刻將外間的雜聲完全消去，效果比想像中還要出色。，記者就戴著耳機於港鐵月台、馬路邊及商場內開啟降噪功能試聽音樂，幾乎聽不到外間的嘈雜聲。尤其是風聲等嘈音，都可以有效地完全隔絕，效果媲美甚至超越坊間大部份同價對手，比起上代AirPods更出色幾十倍，果迷必buy。

如果用家戴上耳機，有時需要聽外間的聲音，如朋友傾計或坐車時報站廣播等，AirPods Pro可由降噪模式，轉換至通透模式，可以在一邊聽歌之餘，毋須脫下耳機都可以聽到外間聲音。

簡易設定AirPods Pro（按下圖放大解說）

開啟了降噪功能後，成個地鐵站「清靜晒」！（林勇攝）

比上代低音更有力量

接下來再試聽AirPods Pro的音質是否比上代出色，利用iPhone 11 Pro的Spotify試聽多首不同類型的歌曲，包括米津玄師的Lemon、中川翔子God Knows及一些Classical音樂等。

根據Apple提供的資料所指，AirPods Pro改用了特製高動態範圍擴音器，針對中低頻而改良，低音可達20Hz，比起上代AirPods更出色。而且內置全自動的「Adaptive EQ」功能，自動將音樂最佳化，完全不需人手設定。

實戰使用上代AirPods表現不過不失，高中音表現合格，低音就不太給力；換上AirPods Pro試聽同樣的音樂，就有一點點令人喜出望外，低音效果比上代出色，更有力量感。而且因為受惠於非常出眾的降噪效果，就算在車廂內都可以完全投入音樂世界，無論配樂、人聲的層次感都比上代更突出。整體而言，屬於中上質素。當然，如果要與一些較頂級的無線耳機比，可能還有一點點差距，但一般用家應該已經相當滿意。

操作未夠完美但接受

以往AirPods的操作都對於iPhone用家非常貼心，一拎上耳即connect、又可以用「喂Siri」功能等，可是只可輕點一下耳機來操作（聽歌、或接聽電話等。今代AirPods Pro機身上的輕觸面板可作更多不同操作，如按一下聽歌、接聽電話；按2下或3下便是聽下首或回前一首歌曲；如手指長按幾秒，便可以開啟「降噪功能」或轉換「通透模式」。不過，未能在耳機上直接操作音量大細，只可以透過手機或Siri來設定。

另外，降噪功能雖然十分強勁，但並不可以於手機內設定降噪等級，因為未必人人都想完全「清靜」。或許可以「跟大隊」，像其他品牌耳機可以設定降噪效果，就更加好了。

AirPods Pro vs AirPods規格比併（按此前往）

舊iPhone／Android用家又如何？

AirPods Pro可以完全對應iOS 13.2的iDevice，但如果一些舊iPhone／iPad未能升上13.2又會如何？根據官方提供資料所指，如非iOS 13.2的裝置，如舊iPhone、PC電腦甚至Android手機，都可以當一般藍牙耳機使用，但只限開啟「降噪功能」，其他需要軟件支援的功能便用不到了（如通透模式及耳塞貼合度測試等）。

有很多人說，AirPods Pro要賣近二千大元，好像頗為昂貴。但環顧整個市場，要有一對質素較好的無線耳機，二千蚊對都只是「等閒事」。最重要是由Apple自家出品，與iPhone的整合度非常高，無論使用時的連接速度、聲畫有沒有遲延等，效果都比其他品牌藍牙耳機為佳。最重要是，它今次的降噪效能，絕對比想像中還要好，一對輕輕的耳機便可以做到一般掛耳式降噪耳機的效果，實在是令人驚訝。