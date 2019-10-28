AirPods Pro傳有午夜綠等8種顏色　售價流出　史上最貴？

數碼生活
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AirPods Pro（或稱AirPods 3）又有新消息了！據報會加入降噪音功能的蘋果（Apple）AirPods Pro，除了白色及黑色，還會有iPhone 11 Pro系列推出的午夜綠等，合共八種顏色。

AirPods Pro主打降噪及防水性能，具備無線充電功能。早前已有概念圖流出，見到AirPods Pro較前代短身，並變為附上耳塞的入耳式設計，相信有助解決AirPods在嘈雜環境中的效能，亦改善AirPods容易脫落問題。

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AirPods Pro概念圖，未知最終成品及顏色是否一樣。（EverythingApplePro）

不過，AirPods Pro價錢定位較高，預計售260美元（港幣約2038元），對比上售價千多元，AirPods Pro無疑是蘋果有史以來最貴的無線耳機。

目前AirPods售價（Apple官網）

市場原本預計，AirPods Pro最快本月底推出，但今日已是10月28日，再過3天便踏入11月，故這預測落空機會相當大。也有消息說，AirPods Pro可能會在聖誕節前或2020年初推出，果迷可能還要多等一段日子了。

資料來源：MacRumors

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