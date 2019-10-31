小米CC9 Pro 1億像素 5鏡頭　直擊11月5日發布會官方預告曝光

小米CC9 Pro 配備 1 億像素鏡頭的手機，記者將會現場直擊在 11 月 5 日舉行的發布會。官方近日率先預告小米CC9 Pro 的 5 鏡頭規格，以及將會同步發布的小米手錶資訊，以下就為大家報道一下現時關於這台 1 億像素手機的已知消息。

小米CC9 Pro 將配備由小米跟 Samsung 合作主理的全新 1 億像素感光元件，成為首台突破 1 億像素拍攝鏡頭的手機（小米 MIX Alpha 同樣配備 1 億像素鏡頭，但將不作量產，而且相信較遲推出市場）。而官方似乎亦急不及待，在發布會前將小米CC9 Pro 的資訊逐步流出，以下為市場現時已知的各項規格。

5 鏡頭 5 倍光學變焦 1 億像素

小米CC9 Pro 將會是首台使用 1 億像素鏡頭及 5 鏡頭設計的手機。（小米）

官方率先確認小米CC9 Pro 將使用 5 鏡頭設計，分別為 1.08 億像素（4 合 1 像素）主鏡頭、1200 萬像素（1.4μm、f/2.0、50mm 焦段）支援 2PD 對焦的 2X 光學變焦人像鏡、支援 5 俗光學 10 倍混合 50 倍數碼變焦的超長焦距鏡頭、2000 萬像素 117 度超廣角鏡，及支援 1.5cm 對焦的超微距鏡頭。

其中 1.08 億像素主鏡及 5 倍光學變焦鏡同時支援 OIS 光學防震，而 1 億像素鏡頭的感光元件達 1/1.33 吋大小，從官方發布的對比照可見，比近期大熱的 4800 萬像素鏡頭比較，差不多是 2 倍的大小。

另外，官方亦已經率先公布小米CC9 Pro 將採用雙曲面屏幕設計，而從已經公布的短片可見，手機將採用水滴型屏幕設計。手機將主打拍攝功能，其中 5 倍光學、10 倍混合、50 倍數碼變焦的超長焦距鏡頭，更有跟年初華為 P20 Pro 看齊的感覺。到底 CC9 Pro 的 1 億像素表現如何，以及有什麼玩法，相信要到發布會才會揭分曉，不過其拍攝功能絕對值得大家期待。小米CC9 Pro 國際版傳聞會以小米 Note 10 Pro 作為型號，記者將會儘快為大家確認有關消息。

小米手錶似足 Apple Watch

小米手錶是廠商首台正式的智能手錶，很可能起用 WearOS 系統，是發布會另一件矚目產品。小米官方日前率先將小米手錶的造型曝光，但市場評價卻認為設計跟 Apple Watch 似十足。而從早前官方的宣傳概念照可見，小米手錶可能支援撥打電話功能，有支援 eSIM 的可能性。另外，概念照上除了電話圖示之外，另外更有 訊息、音樂及 TAXI 圖示，會否意味手錶將支援 GPS 及電子支付功能呢？

小米電視 5

除了小米CC9 Pro 及小米手錶外，小米電視 5 亦將會於同場發布，不過暫時未有更多資訊。大家若果對這 3 件新產品有興趣的話，記者下星期 11 月 5 日將會到北京，為大家現場直擊發布會的舉行，記得留意收睇。