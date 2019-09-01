【小米智能家電】米家智能門鎖　價廉安全兼方便　設五大開鎖模式

對於家居智能化，自然少不了普通門鎖向智能門鎖的轉化，一把物美價廉且安全係數較高的智能門鎖，是每一個用戶都無法抗拒的！今天，我們就一起來看看售價僅為999元的小米米家智能門鎖青春版。

據了解，小米米家智能門鎖青春版是一款支持指紋，密碼，手機藍牙，應急鑰匙開鎖的物聯網智能門鎖，支持遠程異常報警，遠程查看開鎖記錄等功能。而且還可使用米家APP設置門鎖，配合豐富的米家智能設備，可實現智能聯動控制，聯動報警等各式各樣的智能家居應用場景。

說了這麼多官方介紹，不如來點乾貨，那就跟筆者一起來見證小米米家智能門鎖青春版從開箱到安裝，再到實際應用的每一個細節吧！

一步入門讓生活更便捷（中關村在線授權使用）

1. 包裝精緻 外觀簡潔低調

先為大家展示的就是開箱部分，打開外包裝裏面整齊地擺放著鎖體，配件盒，門鎖前後面板，鎖芯，鑰匙，電池等配件。

掏出前後面板，純黑色的外觀，採用了合金主體框架+表面亞克力的高光材質，整體看上去十分簡潔低調，對於安防類產品而言，用戶一般都會選擇低調的樣式，如果一個智能門鎖都如此高調扎眼的話，那麼對扒手來說何嘗不是一種挑釁呢。

接下來重頭戲上場 - 組裝，是時候展示筆者高超的裝鎖技藝了。

因為測試場景需要，筆者選擇自己安裝。各位用戶請不要效仿，請在購買後預約和體驗官方提供的免費上門安裝服務。

2. 安裝便捷 編輯秒變裝鎖工

首先我們將包裝內鎖體與前後面板把手（門內外把手）上的線路進行連接，裝入4節5號電池，測試顯示線路功能正常，並通過掃描說明書上的二維碼，下載，安裝米家APP，打開米家APP首頁，在頁面右上角點擊“+”，根據APP提示方式添加小米米家智能門鎖青春版就OK了。

前期的檢測工作已完成，安裝正式開始，先將鎖體裝入鎖架用螺絲固定好，再把鎖芯裝入鎖體，隨後用應急鑰匙進行測試是否可以正常開鎖，隨著鑰匙的轉動，鎖舌可以輕鬆吞吐。

實測應急鑰匙可以正常開鎖（中關村在線授權使用）

剩下的就是安裝前後面板把手（門內外把手），安裝這個是要講究先後順序的，先安前面板把手（門外把手），其次再安後面板把手（門內把手），到這裡整個安裝過程基本就完成了。

安裝完畢，我們又對鎖體的各項功能都進行了再一次的測試，發現並無異常。

安裝總結： 筆者測試過程中用的是鎖架，像自己家中的防盜門，還是要請專業人員進行門鎖安裝，而且門鎖安裝過程需要用到具有危險性的專業工具。 小米米家智能門鎖青春版在購買後可以享受免費的官方上門安裝服務，直接預約就好。

安裝時需要用到具有危險性的專業工具。（中關村在線授權使用）

還要注意的是，小米米家智能門鎖青春版雖可在多數防盜門進行安裝，但是以下三種情況是無法安裝的！

玻璃門，柵欄門，連體鎖門 門厚小於4cm，大於12cm 門框處，可供裝鎖的平整面長度小於11cm

最後不用我說，想必大家也都清楚下面該測試什麼了！

3. 實測安裝成果 米家智能生活觸手可得

親身體驗自己的勞動成果，還真是別有一番滋味在心頭，具體使用如何呢，讓我們一起來看看吧。

五大開鎖模式 進門隨心選擇

既然有五種方式開鎖，當然哪一種都不能放過啦！逐一測試，必須給大家看看效果。

指紋開鎖

先來設置下指紋，在米家APP選擇指紋錄入後，即可錄入指紋，整體過程和手機指紋解鎖錄入指紋類似，不過次數沒那麼多，小米米家智能門鎖青春版筆者只錄入8次指紋就成功了。

識別效果如何呢？小米米家智能門鎖青春版採用半導體指紋識別技術，搭配隱形指紋同心圓設計，在實際測試中，筆者基本都是一次就成功開鎖，為了排除個例，我又叫來自己的同事進行嘗試，結果顯示他們也是一次成功，而且基本和手機指紋解鎖一樣，識別速度僅在1秒之內，不需過多等待，識別到開鎖整個過程十分連貫。

實測指紋解鎖，1秒之內便可識別（中關村在線授權使用）

密碼開鎖

作為另一種開鎖方式，小米米家智能門鎖青春版密碼解鎖支持虛擬密碼，進一步保障你的家門安全，比如密碼是123456，你大可輸入789123456987進行開鎖，即使有陌生人注視你輸入密碼，他也無法獲取你的進門密碼。

實測密碼解鎖，開鎖十分順暢（中關村在線授權使用）

密碼解鎖的使用方式超級帥，只需用手輕觸密碼區域，便可點亮輸入密碼界面，這是你就可以輸入密碼解鎖了。

手機藍牙開鎖

當測試的門鎖成功添加到米家APP後，將會自動連接與綁定，無需任何配置，但是需要注意的是，門鎖的藍牙有效距離是10米，當然牆壁等障礙物，以及其他電子設備和家電也可能會影響藍牙通訊距離哦。

實測藍牙智能開鎖，讓你在家無需起身。（中關村在線授權使用）

這種方式比較適合平時在家收外賣，快遞，躺在沙發上使用手機開門，快遞，外賣通通都能進來，你就可以盡情的發作「懶癌」了。

在沒有障礙物的情況下，實際測試使用藍牙解鎖的極限距離為10.2米。當然，為了保證安全，請不要嘗試在家門外很遠就使用藍牙APP開鎖哦。

應急鑰匙開鎖

當其他方式都無法進行解鎖開門時，不用擔心，別忘了我們還有兩把應急鑰匙。

第一步，按壓打開鎖芯蓋;第二步，插入鑰匙，旋轉鑰匙即可開鎖（注意：我們最好將應急鑰匙分配給家人，以便在極端情況下開鎖使用）。

為了不影響美觀設計了隱藏式的鑰匙孔。（中關村在線授權使用）

臨時密碼開鎖

據米家官方介紹，小米米家智能門鎖青春版支持遠程生成和發送密碼開門，不需要在門鎖面前或者依賴網絡。 即便不在家，親朋好友來訪或是保姆清潔上門時，遠程下發一次性密碼即可開門，簡單又省心。

隨機生成臨時密碼進行解鎖。（中關村在線授權使用）

臨時密碼只有在規定的時間段內才能成功開門。你可以設置每天還是週末，工作日開門，並能夠設置有效時段，有效日期。密碼可以自己輸入，也可以隨機生成，設置十分方便。

為了實際操作，我與同事配合了一次遠程操控，體驗後，真心感覺這項功能實在太貼心了。

2. 小米米家智能門鎖青春版給你更全面的安全防護

小米米家智能門鎖青春版更專注於對家門安全的防護，通過全面的安防技術，時刻堅守在第一線。

不管是智能門鎖還是普通門鎖，鎖芯等級都是門鎖最為重要的安全指標。

小米米家智能門鎖青春版內置了直插式的Ç級全銅鎖芯（目前最高的鎖芯安全等級），搭配內置離合的電子鎖體，提供了目前最高水平的防暴力破壞能力拋。開電子功能部分，也是一把安全的「傳統機械鎖」。

還有四大全面黑科技，從防貓眼撬鎖，獨立反鎖旋鈕，到門鎖被撬及時警報，再到米家安全芯片，每一項科技都讓不法分子望而卻步。

貓眼雖然用處不小，但也成為了不法分子開門的通道，普通門鎖通過貓眼插入工具，下壓門內的把手，就能快速開門，產生了極大的安全隱患。小米米家智能門鎖從門內開鎖必須將「防貓眼按鍵」（門內把手轉軸上）壓下，並下壓把手才能打開，使上述非法開鎖方式失效，有效增強了安全性。

防貓眼撬鎖功能還可以起到童鎖功能，防止小朋友或者寵物自己開門跑出去。如果使用了智能貓眼，家裡也沒有小朋友或者寵物會誤開門跑出去的話，還可以通過把手內部的撥塊關掉最高按鈕功能。

上體門把手便可上鎖。（中關村在線授權使用）

除此之外，小米米家智能門鎖青春版還搭配了內置離合的電子鎖體，可以有效防止技術和暴力開啟。值得注意的是，這款門鎖還具備完善的電磁干擾防護設計，可完美抵禦小黑盒的攻擊。

4. 寫在最後

從初識到深入了解，筆者對智能門鎖有了很大的改觀，從原來的抵觸到現在的喜歡，正如你想要了解一個事物，必須經過深入的接觸，你才會發現它的美好，也正是這次實測，筆者對小米米家智能門鎖青春版也有了更深層面的認知。

支持豐富的智能聯動功能（中關村在線授權使用）

值得一提的是，小米米家智能門鎖青春版擁有豐富的智能聯動功能。此功能在支持開鎖的同時，還可以聯動其他米家設備，比如家人通過指紋開鎖後，同時讓小米電視，掃地機器人，攝像機等設備自動開啟（或關閉），為你帶來一個完整的智能家居體驗，這才是年輕人想要擁有的安全之家。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】