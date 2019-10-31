沒有Google又如何？HMS 將成 HUAWEI Mate 30 的全新服務核心

國產手機龍頭華為在 2019 年中被捲入中美貿易戰漩渦，致使在稍後上市的 HUAWEI Mate 30 系列旗艦大有機會因受影響而缺乏 Google 授權的流動服務，影響 Apps 安裝等應用範疇。 然而華為的手機銷售數字一直強勁，高層們除了亮出漂亮的成績表以振軍心之外，另一方面也密鑼緊鼓地推廣自家的流動服務，以補完 HUAWEI Mate 30 系列失去 Google 支援的空隙。

在美國對華為實施禁運命令前，華為於 3 月時份已在各地市場上推出了HUAWEI P30 系列的旗艦手機，而 2018 年發表的上代 HUAWEI Mate 20 系列，以及同出自華為之手的周邊產品亦不乏捧場客。

據余承東於早前的發布會上公布最新數字，HUAWEI Mate 20 系列已在全球售出超過 1600 萬部，而擁有 5 倍光學變焦拍攝功能的 HUAWEI P30 系列雖然發售時間較短，只有約半年時間，但整體出貨數字已超越了 HUAWEI Mate 20 系列、達到 1700 萬部以上。

就在日前，華為方面更宣布他們 2019 年的手機出貨量在 10 月中突破了 2 億部，比 2018 年時早 64 天達成這項紀錄。根據華為創辦人任正非所言，華為內部預計 2019 年內，可以將出貨量推至 2.7 億部的水平。

為了慶祝 2 億部手機出貨，華為會在 11 月 1 日推出 HUAWEI Mate 30 Pro 5G 的「2 億台紀念版」。

要在兩個月內再賣出超過 7000 萬部手機，華為方面當然十分仰賴全新發表，並陸續在各地開售的新旗艦 HUAWEI Mate 30 系列，當中作為王牌的 HUAWEI Mate 30 Pro 以 121 高分勇奪 DxOMark 攝影評測的榜首，其拍攝能力在我們早前的評測報告中也可略知一二（按此跳轉看詳細文章）。

然而有不少準買家縱被 HUAWEI Mate 30 系列吸引，但 HUAWEI Mate 30 系列因為未及在美國實施禁令前上市，將不會獲得 Google 授權使用 Google Mobile Service （GMS）服務。雖然作為基底的帳號連結將大受影響，連 Google Play Store 都沒有，一般用戶會擔心買機後連 Apps 都不能夠安裝，也屬人之常情。

不過沒有了 GMS，HUAWEI Mate 30 系列以及在之後發售的華為新機還有 HMS、即 HUAWEI Mobile Services 可以使用，雖然用途暫時就未有 GMS 般廣泛，但起碼可以補足一部份功能。

HMS 的建構目標，是要為用家與 Apps 開發者製作一系列以雲端為基礎的服務，最終成為一個可以持續發展而且可以盈利的生態環境，簡而言之，就是透過協助開發者壯大 Apps 陣容，繼而吸引更多用家加入 HMS 社群中。HMS 的運作原理與 GMS 類似，同樣透過一個 HUAWEI ID 帳號貫穿 Apps 以及用戶資料備份，最為消費者所用的當然就是 HUAWEI Cloud 以及 AppGallery。

Android 中的 GMS 有一部份便利之處是出於自動將用戶的聯絡人資料備份到雲端，HMS 目前亦具備同一功能，只要登入過 HUAWEI ID 後，華為手機用戶一樣可以在新機下載舊機的聯絡人資料，不需要從新輸入。

而 AppGallery 顧名思義就是一個供華為手機用戶使用的 Apps 下載窗口，在保安方面，華為亦強調他們在 AppGallery 中加入了四重驗證，防止用戶下載了對系統有害的 Apps。

對比 Google Play Store，目前 HUAWEI AppGallery 的 Apps 數量當然相形見絀，然而其優勢在於同樣提供 Android Apps，開發者們只要願意，在最快三日時間內就可以將整合 HMS 的新版本上載至 AppGallery 之上供華為手機用戶使用。

而即使由零開始開發 Apps，開發者亦可以利用華為 HMS 提供的不同「Kit」套件，為 Apps 補上因為沒有 GMS 而缺乏的功能，例如用 Map Kit 代替 Google Maps 的定位功能、或是 Game Service 代替 Google Play Games 的線上存檔等等；而 HMS 內的 In-App Purchase 及 Ads Kit 也為開發者提供了 Google 以外的收入來源選擇，如此一來，全球超過 5000 萬用戶的HMS 根底對開發者而言就有更大吸引力。

隨着華為在近期為開發者社群提供更多有關 HMS 的支援，相信在往後的日子將會有更多人加入 HMS 的生態系統當中，繼而令 HMS 的競爭力追上 Google。