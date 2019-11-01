DJI 史上最細航拍機 Mavic Mini 登場　但與香港人無緣？

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航拍機作為拍攝工具，越流動、越易操控自然也意味著會有越多的捧場客，在這市場一直領先的大牌 DJI 稍早前就正式發表了旗下迄今最細部、最輕量的航拍機 Mavic Mini。

Mavic Mini 的設計語言與上年推出的 Mavic Air 大致相同，一樣採用可摺疊設計，但體積就更為細小，而且重量只有 249g，便攜性大大提升之餘並沒有在續航力上作多大妥協，一枚充滿電的電池可以支援 Mavic mini 飛行達 30 分鐘。

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在拍攝能力方面，DJI Mavic mini 支援與 Osmo Pocket 同樣的三軸防震雲台，支援最高 2.7k（1530x2720）解像度的 30fps 影片。

透過手機 App 可以與 Mavic mini 進行圖傳連接，而且內置幾種不同的 QuickShots 自動拍攝模式，讓用家可以輕鬆以零操作技巧操作 Mavic mini 拍攝不同角度影片再放到社交平台分享。

航拍禁令：Mavic Mini 香港買不到？

DJI Mavic mini 的起步價為＄399 美元、換算為港幣約為＄3200，是 Mavic Air 的一半，對比之下更為親民，然而香港用戶在短期內應該難以入手。

目前 DJI 的香港區網上商店並未有列出 Mavic Mini 上架的消息，如果經其他地區的官網進入，一樣只會展示 Mavic Mini 不在你的地區有售

今次 Mavic Mini「登陸失敗」，有指與香港反送中的示威持續有關。早前有消息指，中國內地禁止一系列產品進口香港，除了頭盔、雨傘等抗爭物資之外，航拍機亦傳聞榜上有名，今次的 Mavic Mini「被消失」間接引證了消息真偽。

事實上在香港網店內的小型航拍機亦全都顯示為「缺貨」，DJI 作為中國起家的航拍機公司，箇中原因相信大家都明白

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