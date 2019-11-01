打工仔長年坐對電腦變駝背腳腫？行為學家以1:1公仔模擬身體變化

香港大部份打工仔每日在辦公室返工超過10小時，大部份工作又是坐着在電腦前完成。放工後不少人回家也是對住電腦上網打機或做「低頭族」玩手機或平板電腦。不過長年以不當的姿勢對着螢幕將會使身體越趨僵硬，更可能變異，引起連串毛病，可以話係另類「工傷」。

《衛報》（The Guardian）報導，行為學家William Higham研究歐洲工作環境欠佳如何影響打工仔的身體健康，甚至外觀產生變化以適辦公室。他以收集回來的數據模擬出真人大小公仔Emma，揭示廿年白領用電腦生涯可能會令一個人「扭曲」成如何。當然，結果絕對恐怖：一名中年OL竟佝僂如年邁老婦。

行為學家William Higham以收集回來的數據模擬出真人大小公仔Emma，揭示廿年白領用電腦生涯可能會令一名中年OL竟佝僂如年邁老婦。

行為學家William Higham發表名為《未來同事》的研究報告顯示，英國90％以上的上班族面臨同工作有關的健康問題，令工作難度更大。聽起來好像理所當然，Higham卻直指是問題癥結是工作環境惡劣，這需要雇主同員工合力盡快解決。

《未來同事》研究由辦公設備供應商Fellowes委託進行。研究員採訪了3,003名來來自法國（1,001人），德國（1,001人）和英國（1,001人）的打工仔，了解工作環境如何影響身體健康。參與研究的英國上班族中有50％表示眼睛疼痛，49％表示原背部酸痛，48%因工作空間問題而感到頭痛。

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研究還表明視力問題、體重增加、以及持續的頭痛和偏頭痛是英國打工仔最擔憂的問題。Higham因應《未來同事》反映的白領健康狀況製作出一個1 : 1比例的人形公仔Emma。Emma的製作目的是顯示如果辦公室工作間的環境持續惡劣（如設施不當、空間狹窄），一個正常人返工廿年會變成點：坐姿不正確導致永久駝背，血液流動不暢導致靜脈曲張，久坐姿勢導致胃部彎曲，長時間凝視電腦螢幕令雙眼乾澀通紅。

Higham因應研究反映的白領健康狀況製作出一個1 : 1比例的人形公仔Emma。Emma的製作目的是顯示如果辦公室工作間的環境持續惡劣，一個正常人返工廿年會變成點。（Matt Alexander/PA Wire）

Ｗilliam Higham認為除非對工作生活做出根本性改變，例如增加活動量、解決辦公桌坐姿、定時休息或考慮改善工作間的設置，否則辦公室仍會令員工生病。