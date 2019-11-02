Google 收購 Fitbit　硬撼 Apple Watch 之外更斬獲大數據！

Google 以 21 億美元收購 Fitbit，繼前幾年收購 HTC 手機部門後，正式擁有自己的智能穿戴部門。Fitbit 往後推出的 Google Watch 智能手錶自然亦會轉用 Wear OS，似乎將會跟 Apple Watch 來一場正面比試。

Google 收購 Fitbit 之後，相信將會以 Made by Google 的名義，推出以 Wear OS 為平台的「Google Watch」產品，情況就跟幾年前收購 HTC 的手機部門，專責生產 Pixel 手機異曲同工。不過，Fitbit 用戶當中，不少是 iPhone 用家，在 Google 收購之後，情況會不會有什麼更改呢？

Google 成功收購 Fitbit，將會開發自家 Wear OS 的穿戴裝置，硬撼 Apple Watch。（呀脆攝）

大家可以放心，Fitbit 表示在被收購之後，依然會同時支援 Android 及 iOS 雙平台，對於不少運動愛好者來說絕對是好消息。另外，Google 方面亦強調，從 Fitbit 獲得的健康數據，不會用於廣告用戶，須知道私隱問題一直是智能穿戴裝置其中一個敏感之處，Google 的表態相信可以釋除不少朋友的疑慮。

Google 成功收購之後，Fitbit 會繼續支援 Android 及 iOS 雙平台。（Fitbit）

不過，個人健康數據不會用於廣告用途，但大量用戶生活習慣、出入地區等的大數據，則肯定對 Google 的搜尋及廣告分析有莫大的幫助。Fitbit 現時估值約 16 億美元，Google願意出價 21 億美元，當然有其價值。

另外，Fitbit 生產穿戴裝置已經有多年經驗，不論是計步器、心跳感測，甚至應對各種不同運動都有一套成熟的演算法，可以幫助 Google 在短時間內，開發出可以硬撼 Apple Watch 的 Wear OS 產品。