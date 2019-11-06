小米CC9 Pro、小米手錶正式發布　1 億像素 5 鏡頭 DxO 登頂

小米CC9 Pro 配備 1 億像素鏡頭 + 5 鏡頭設計，正式以 DxO 手機拍攝評分榜首在北京舉行的發布會登場，打破華為長期的壟斷。另外，配備 Wear OS 的小米手錶，及起用量子點顯示的小米電視 5 Pro 亦正式發表。

小米CC9 Pro 成功以 DxOMark 手機拍攝評分 121 分登頂，暫時跟 Huawei Mate 30 Pro 瓜分拍攝手機王者寶座。其實小米CC9 Pro 在中國市場將會推出 3 個價錢版本，分別為 6GB+128GB 版本定價人民幣 2,799 元（約港幣 $3,189），8GB+128GB 定價人民幣 3,099 元（約港幣 $3,531），及 8GB+256GB 的小米CC9 Pro 尊享版定價人民幣 3,499 元（約港幣 $3,988）；而今次送交 DxO 獲得 121 分成績的，其實是小米CC9 Pro 尊享版。

小米CC9 Pro 正式發布，更一舉問鼎 DxOMark 手機攝影評分第一的寶座。（區慶威攝）

小米CC9 Pro 尊享版起用 8 塊鏡片組合的 8P 鏡頭，而其餘兩個版本則只是使用 7P 鏡頭，相信效果上會有稍有不及。不過除了鏡片數目，小米CC9 Pro 全系列均起用由小米跟 Samsung 合作的全新 1 億像素感光元件，拍攝表現的差距不會太明顯，而且比起同屬小米的 1 億像素手機 MIX Alpha 將會更早見市。小米CC9 Pro 在中國小米官網已經開始接受預訂，11 月 11 日將會正式開賣。

小米CC9 Pro 全系列起用 7P 鏡頭設計，而 CC9 Pro 尊享版則配備 8P 鏡頭。（區慶威攝）

小米CC9 Pro 尊享版以 121 分總分，跟華為 Mate 30 Pro 瓜分 DxOMark 最高分寶座。（小米）

小米CC9 Pro 系列使用 5 鏡頭規格，分別為 1.08 億像素（1/1.33 吋感光元件、1.6μm 4 合 1 大像素、f/1.69、OIS、82 度視角）主鏡頭、1200 萬像素（1.4μm、f/2.0、雙 PD 對焦）支援 柔光功能的 2X 光學變焦人像鏡、支援 5 倍光學 10 倍混合 50 倍數碼變焦的 500 萬像素（OIS、f/2.0）超長焦距鏡頭、2000 萬像素（117 度視角、f/2.2）超廣角鏡，及支援 2cm － 10cm 對焦的 200 萬像素（1.75μm）超微距鏡頭。小米CC9 Pro 另外支援 960fps 的超微距影片慢動作拍攝、「夜神」夜攝模式及 ShootSteady 影片拍攝等功能。

小米CC9 Pro「夜神」拍攝模式官方示範（按圖放大）

從官方示範跟 Mate 30 Pro 的拍攝對比可見，小米CC9 Pro 的「夜神」模式在色準及高光位置有更出眾的表現。主鏡頭組之外，小米CC9 Pro 配備 3200 萬像素（1.6μm 4 合 1 大像素、f/2.0）的 AI 自拍鏡頭，支援 AI 人像自拍及全景自拍外，亦支援以手掌啟動自拍。小米CC9 Pro 配備 6.47 吋的 3D 雙曲面 AMOLED 屏幕，機背亦同樣採用 3D 雙曲面玻璃，令機身手感跟 Samsung 的前後雙曲面手機類近。

小米CC9 Pro 分別有 6GB+128GB 版本定價人民幣 2,799 元、8GB+128GB 定價人民幣 3,099 元，及 8GB+256GB 的小米CC9 Pro 尊享版定價人民幣 3,499 元。（小米）

除了小米CC9 Pro 之外，小米亦在發布會正式公布旗下首台起用 Wear OS，而且特別訂製 MIUI for Watch 手錶系統的小米手錶（普通版定價人民幣 1299 元約港幣 $1,408，尊享版人民幣 1999 元約港幣 $2,278）以及量子點屏幕的小米電視 5 Pro（人民幣 3,699 元起約港幣 $4,216）；前者將會在 12 月中正式在中國推出，暫時未知會否在香港開賣，後者似乎就未必會引入香港。

另外，小米CC9 Pro 將會在短期內以另一型號公布國際版本，至於小米CC9 Pro 手機的 1 億像素鏡頭拍攝表現如何，請留意記者的現場試玩報道。