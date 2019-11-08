Pixel 4 XL 對 iPhone 11 Pro Max 速度評測　結果竟然係…？

說到2019年最新推出的旗艦手機，你會想到哪幾款呢？iPhone 11 Pro Max？華為Mate30 Pro？三星Note10？或是不久前剛推出、能夠輕鬆拍出銀河的Google Pixel 4 XL呢？知名的YouTuber PhoneBuff以「拿機器設備幫手機軟體啟動測速」聞名，他們就用Google Pixel 4 XL與iPhone 11 Pro Max做了應用程式啟動速度對決，最終Google Pixel 4 XL意外慘敗。

一直以來，作為Google親兒子的Google Pixel系列手機，使用原生Android系統流暢度就不算差。Google Pixel 4 XL配備了高通855處理器、6GB的記憶體，以及64GB UFS 2.1的存儲系統，Android 10作業系統，算是對得起主流旗艦手機的配備。而iPhone 11 Pro Max大家就更不陌生了，A13仿生晶片、4GB的記憶體，雖然記憶體比起時下安卓手機真的偏低，但是流暢度擺在那裡。

Pixel 4 XL & iPhone 11 Pro Max（PhoneBuff＠YouTube擷圖）

在這一次PhoneBuff的測試中，配備更大記憶體容量的Google Pixel 4 XL無論是第一輪還是第二輪，在應用程式加載的速度方面都落後給iPhone 11 Pro Max，讓人有些意外，「你配備的記憶體都做啥去了？」

▼▼▼即睇Pixel 4 XL 對 iPhone 11 Pro Max測試過程▼▼▼

從影片我們可以發現，Google Pixel 4 XL在開啟微軟office系列軟體時特別遲緩（不知道是不是微軟的應用程式問題，這個問題從Windows、Mac一直到Android都存在．．．）從這個地方開始，Pixel 4 XL就被iPhone甩開了距離。

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【本文獲「蘋果仁」授權轉載，原文：iPhone 11 Pro Max大戰Google Pixel 4 XL速度大對決！後者結局慘敗】