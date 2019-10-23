Pixel 4 Vs iPhone 11 Pro拍攝實測　Google能否成功挑戰蘋果？

Pixel 4和iPhone 11 Pro（中關村在線授權使用）

數碼生活
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日前Google正式推出了Pixel 4系列（Pixel 4和Pixel 4 XL）。值得一提的是，這是首次為Pixel系列手機加入的雙鏡頭系統，包括一個1200萬廣角主鏡頭，以及一個1600萬像素長焦副鏡頭。

Pixel 4和Pixel 4 XL（中關村在線授權使用）

整體而言，這次Pixel 4系列在相機方面有了十足的進步，官方稱其在夜景方面新增了「天體攝影模式」還有「Live HDR Plus、雙重曝光新功能」，可以說非常的強悍。

那麼問題來了，Google Pixel 4可以說是所有Android手機的老大哥，因為它就是Google親手打造而出的產品；另一方面，Android系手機有一頭號勁敵，那就是蘋果iPhone。兩者相遇到底是誰能贏呢？帶著這個問題，我們一起走進Pixel 4、iPhone 11 Pro拍照對比，我個人先投iPhone一票。

▼▼▼點擊下圖比較Google Pixel 4與Apple iPhone 11 Pro的拍攝效果▼▼▼

相對比來看，Google所展現出的質素確實非常強悍。尤其是人像那張，臉部沒過曝銳度還很高。

不過呢，按照觀感角度來講，右面的照片要比左面的好，所以說這一票我決定投給iPhone 11 Pro，在座的各位覺得呢？

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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