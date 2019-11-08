蘋果緊急推iOS 13.2.2　修正後台閃退等多項問題（附更新教學）

蘋果推出iOS 13系列以來問題不斷，iOS 13.2更出現系統「殺後台」問題，非常不便。蘋果今天（11月8日）推出緊急更新iOS 13.2.2解決「殺後台」情況，並修正了流動數據接收問題。

iOS 13.2.2更新項目如下：

- 修正可能導致App在背景中執行時無預期結束問題

- 解決iPhone在通話後可能暫時失去行動數據服務問題

- 解決行動數據可能暫時無法使用問題

- 修正可能導致Exchange帳號之間S/MIME加密郵件回覆無法讀取問題

- 解決在Safari中使用Kerberos單一登入服務時可能顯示認證提示問題

- 解決Yubikey Lightning供電配件充電中斷問題

蘋果同時推出了iPadOS 13.2.2更新。

如何更新iOS或iPad OS？

無線方式：

連接網絡後，前往「設定」>「一般」>「軟體更新」>「下載並安裝」。

自動更新：

iOS 12或以上版本及iPadOS，可設定自動更新裝置。方法是按「設定」>「一般」>「軟體更新」>「自動更新」。

（Apple）

使用電腦更新裝置：

在安裝macOS Catalina 10.15的Mac上，開啟Finder；安裝macOS Mojave 10.14 或之前版本的Mac或是PC，則開啟iTunes。

之後把裝置連接到電腦，並在電腦上找出裝置，按「一般」或「設定」>「檢查更新項目」>「下載並更新」。

（Apple）

最後提提大家，更新前謹記使用iCloud或電腦備份裝置，以防出現問題。