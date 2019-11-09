TCL 超平價進軍港手機市場 「旗艦」3鏡加靚芒Plex只賣二千三

TCL 這個品牌大家可能在電視範疇會較為熟悉，其實在他們一直在旗下羅致了不同品牌如 Alcatel、Palm 等為其推出手機，不過要打正旗號以「TCL」品牌推出的手機，今日（11 月 8 日）在香港宣布推出的 TCL Plex 將會是第一部。

獨家技術靚芒「呃得下人」

TCL Plex 是目前 TCL 品牌的首部面向國際市場推出的手機產品，官方將之包裝成旗艦定位，單看其採用自家 NXTVISION 視覺增強技術的 6.53 吋開孔屏幕，顯示質素真的頗有旗艦級水準，另外還有背面以 4800 萬像素為主力的三鏡頭組合。

TCL Plex 採用 6.53 吋開孔大屏幕、官方稱之為 TCL Dotch Display，支援 SDR 自動轉換成 HDR 顯示，色彩表現、銳利度都的確甚有水準

不過 TCL Plex 內裡採用的處理器為 Qualcomm Snapdragon 675，運算力上面始終只是中低階水平。幸而 TCL 首作的定價也比較親民，只需要港幣＄2,399 即可入手，而且加＄1 再加一年港澳保養，以性價比而論的確乎合 TCL 在電視市場建立的形象。

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TCL Plex 鏡頭試拍

雖然 TCL 的設計傾向旗艦機，但 Plex 的處理器為中階規格，電池容量 3820mAh，是大芒大電中階機的教科書式範例，亮眼賣點著實不多，不過在＄2400 價位可以買到的三主鏡頭以及 2400 萬像素的前鏡頭，表現亦相當不錯，我們就在發布會場速拍幾張，可以供各位參考一下：