FB、IG高層都follow　25歲香港女工程師拆解App隱藏功能威到矽谷

Jane Manchun Wong你可能不認識，但在Instagram考慮取消讚好顯示時，她第一個公諸於世；Facebook計劃推出收回訊息功能，也是她率先向大眾揭密；科技巨頭深埋App內部、不為人知的祕密與計畫，都在她的指尖一一曝光。

她是Jane Manchun Wong（黃文津），一位來自香港的25歲女孩，同時也是全球最知名的逆向工程專家之一，就連Facebook、Instagram高管都是她的追隨者。當App迎來更新時，她便會埋首新程式碼之中，企圖在新功能正式發布前先行揭露。

興趣使然拆解App，做到媒體捧錢想買她獨家

Jane Manchun Wong在網路上十分低調，不為名、不為利，挖掘App內的新功能純屬個人嗜好，然而公布的內容有時甚至足以撼動科技巨頭的股價，因此引來媒體想花錢獲得她的獨家消息，但通通被她回絕了。

過去接受媒體訪問時，她曾表示這些訊息應該是免費的，而且任何人都可閱覽，比起作為特定媒體的獨家資訊，她更願意在推特上發表，「我這麼做不是為了錢。」Jane Manchun Wong說。

「知」的欲望是她對App追根究底的原動力，Jane Manchun Wong不能忍受對手機內的應用程式一無所知，她形容，不知道App能執行什麼功能，無異於家中有一個密閉的盒子，你卻沒看過，也不知道裡面裝了什麼。

在Instagram考慮取消讚數顯示時，她第一個公諸於世（Jane Manchun Wong@Twitter擷圖）

在所有App之中，Facebook與Instagram是Jane Manchun Wong最熱衷的逆向工程對象。「每幾次更新就有很多新功能。」她感嘆，「頻繁到讓我感覺非常神奇。」

（編按：逆向工程即對一專案標產品進行逆向分析及研究，從而演繹並得出該產品的處理流程、組織結構、功能效能規格等設計要素。）

解秘App內部運作，消除資訊不對等

儘管致力逆向工程是興趣使然，她所貢獻的一切同時也在消除科技公司與民眾間的資訊不對等。《南華早報》指出，她曾揭露當授權Facebook獲得地理位置與電話資料時，科技巨頭能一併知道周遭基地台、Wifi網路資訊，這可能令用戶的位置進一步被定位。

這些App都在我的手機上，但最終我想確實地知道，這些技術在我的裝置上做些什麼，如何藉此收集資料，而不是更新日誌上模稜兩可的「錯誤修復與改善。」 Jane Manchun Wong

也由於Jane Manchun Wong公布的資訊是如此撼動業界，在逆向工程的路途上也遭遇不少喪氣事。當她2018年春季揭露Facebook Dating功能時，交友平台Tinder、Match.com母公司Match股價暴跌20%，《BBC》指出，因此有人指控她操弄股價、進行內線交易。

也有人竊取她挖掘出的內容，以獲得獨家消息為噱頭吸引人們追隨，或者質疑她這麼做「居心何在」，背後是否有人在操控等。但這些顛簸並未阻礙她埋首於逆向工程，「我認為比起這些人，有其他更值得我在意的事。」

▼▼▼Jane Wong近日的部份發現▼▼▼

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Facebook懷疑會用人面辨識都是Jane Wong發現：

從小點燃對電腦興趣，駭入打字測試程式奪全校第一

Jane Manchun Wong最早的駭客事蹟，發生在一場全校打字比賽中，當其他學生忙著輸入字詞時，她卻入侵軟體更改內部的JavaScript程式碼，進而奪下比賽冠軍。

她對電腦領域的興趣與才能在童年就已萌芽。7歲時，父母雖允許她用電腦上網，但因擔憂女兒誤入不良網站，便在IE瀏覽器安裝家長監控軟體。

沒想到，這時她就懂得另外安裝Firefox瀏覽器繞過監控，展開一場與家人的周旋。即使父親在Windows作業系統設定密碼，依舊阻擋不了她步向電腦世界。她自行到圖書館借了一本附光碟的Linux教學書回來，安裝一個開源作業系統。

甚至當父親設定BIOS（Basic Input/Output System）密碼時，她也懂得重置BIOS破解它，最終父母雙手一攤，不再阻止她接觸電腦。藉由書籍與網路上的教學指南，Jane Manchun Wong最終培養出一身破解程式與逆向工程的本領。

現在Jane Manchun Wong每個週末花費多達18個小時與程式碼為伍，如同一位偵探，從龐雜的更新檔案中抽絲剝繭，找出科技巨頭隱瞞的「真相」。不過，在逆向工程之餘，有時她也會作為一名白帽駭客替企業找尋安全漏洞，賺取外快。

▼▼▼Jane Wong的IG充滿香港的相片▼▼▼

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Facebook高管也是粉絲，Instagram員工：看她推文更清楚公司動向

但就如同與父母的鬥志鬥勇，她逆向工程專家的身份，也和科技巨頭們迎來一場角力。

尚未確定的測試被提前公布、發表會備好的驚喜蕩然無存……就一般而言，逆向工程絕不是企業所樂見的行為。雖然鮮少有人指責她的作為，但許多公司都暗暗強化App防護，阻止像Jane Manchun Wong這樣的專家入侵。

像Instagram更因此延後了App更新時程。通常來說，新功能都會夾帶在平時的版本更新中，然後在發表會上正式啟用。然而去年6月發表IGTV時，Instagram卻在發表前半小時才上傳更新，並點名是為了逆向工程專家才做此因應。

雖然逆向工程有時令Facebook頭疼，社群龍頭並沒有因此不喜歡這位香港女孩。相反地，Instagram負責人Adam Mosseri與Facebook高管Andrew Bosworth（Boz）在10月成為了她Twitter的追隨者。

兩人表示，他們很早就在關注她，網路上每個人都在轉推她的發現，現在他們決定親自追隨真正的來源。

當她在Twitter上發表這個消息時，Instagram資料科學家Colin Higgins也在Twitter上表示，

說實話，關注Jane的Twitter比內部溝通更能瞭解公司各項計畫的進展 。

即使被Facebook大咖關注讓Jane Manchun Wong受寵若驚，她並不打算因此改變目前的作法。此外，她認為新功能被提早揭露，也給予企業一個測風向的機會，不全然是壞處。

接受《CNBC》採訪時，她透露進入像Facebook這樣的企業工作令她感到嚮往，並希望自己的發現能展現她身為一位工程師的價值，雖然目前會持續挖掘App的新功能，但也想體驗和這群頂尖工程師實際共事的感受。

▼▼▼Jane Wong也留意到大家追蹤她喔▼▼▼

（黃文津@Facebook擷圖）

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】