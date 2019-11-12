遊日必備！Google Maps 日本離線地圖開放　慳漫遊數據下載教學

數碼生活
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Google Maps 開放日本離線地圖下載，大家旅遊日本，可以慳返唔少漫遊數據。平日大家返「鄉下」日本，唔少朋友都會下載 Yahoo 地圖；不過 Google 地圖近日亦開放 iPhone 及 Android 版的日本離線地圖，出發即刻睇下點下載，可以節省漫遊數據。

Google Maps 離線地圖雖然並非新的功能，不過就並非每個國家或者地區都提供下載，例如香港人的「鄉下」日本，多年來都未設下載選項。不過近日 Android 及 iOS 版的 Google Maps，已經可以下載日本地區的離線地圖，從此旅遊日本，Yahoo Maps 之外終於有多一個選擇。

Google Maps 下載日本離線地圖操作（按圖放大）

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大家可以在出發前，先將需要的日本城市地圖下載。在旅遊過程中，希望避免 Google Maps 使用數據，iOS 的用戶可以進入設定 > 流動網絡，去關閉 Google Maps 的數據使用；至於 Android 手機，部份廠商設有漫遊數據的 Apps 鎖定，這些型號就可以個別將漫遊數據的使用關閉。不過就算沒有漫遊數據鎖定的型號，離線地圖的圖資，已經可以減省一定的數據用量。

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