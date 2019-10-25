iPhone提醒事項教學！預設短訊聯絡人　send msg時通知你重要工作

數碼生活
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iPhone的辦公室恩物——「提醒事項」（Reminders）app在iOS 13經過大更新。用家除了有新功能創建子任務和工作列表外，更可以靈活多變地制定提醒通知的模式。例如，在跟自訂之指定聯絡人發送訊息時取得通知，防止忘記同事、上司或客戶提交的重要工作，啱晒一眾大頭蝦打工仔。

Apple開發的內置生產力工具app不少，當中「提醒事項」（Reminders）功能隨住iOS 13的大更新，都有自己的創新設計。首先，提醒事項已經通用於iPhone、iPad和Mac三款裝置的平台，資料自然同步。

提醒事項的用家介面（UI）亦煥然一新，加入了創建子任務和子列表的選項。開列表時，更有72種圖標和顏色可以揀。

另一個微妙而方便的新功能是設置提醒時間或「時機」。當同家以「訊息」app向某位聯絡人發短訊，會觸發提醒事項。以下簡單教學，是預先設定send訊息時提醒的步驟（點擊放大圖片細睇）：

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簡單歸納以上教學進程。用家打開「提醒事項」app後可以先開一個列表，再開子任務。按那子任務直至右端的「i」出現，點選之。進入「i」所導入之詳細資料頁，即可打開各提醒選項。當中要打開「在發送訊息時提醒我」並撰擇指定訊息聯絡人。撰擇好指定訊息聯絡人後回到列表頁，可以見到任預已經set了聯絡人。打開「訊息」app跟指定聯絡人send短訊聯絡時，系統即時提醒即將要做的任務事項。

記者覺得提醒事項如此設定，都幾幫到比較善忘的打工仔記得某位聯繫人相關的重要工作，萬無一失。只是美中不足係，只能用Apple的內建app「訊息」聯絡時才會彈提醒通知，在Whatsapp頗為流行的香港職場，似乎略嫌不夠全面吧。點都好，此功能名晒易用，要是仍不清楚可到Apple官網專頁睇官方教程

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