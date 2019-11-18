華為回應台灣禁令　新機沒再顯示「中國台灣」　台代理：定遵法令

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中國大陸手機龍頭華為（HUAWEI）因手機更新後，顯示資料會由「台灣」變成「中國台灣」，觸發台灣禁令，要求「停售」華為三款手機。台灣總代理訊威技術強調，一定會遵守並配合台灣法令，而新發布的華為Mate 30 pro手機，繁簡版本都已全部顯示「台灣」，沒有出現「中國台灣」。

事緣早前有台灣網民在討論區mobile 01表示，其華為手機自11月初系統更新後，「來電紀錄」、「時區設定」、「軟體保固地區」等資訊中的「台灣」，都被改為「中國台灣」，對此感到不滿。

事件持績發酵，台灣國家通訊傳播委員會（NCC）上周發出嚴正聲明，批評「中國台灣」禁示不符事實，「有損我國家尊嚴情形」，要求必須正確顯示「台灣」，並要求五大電信業者停售華為P30、P30 Pro、Nova 5T手機。

NCC聲明如下：

NCC表示，鑒於近日有網路消息指出部份市售手機之通訊錄、時區等關於「台灣」之標示，有與事實不符，甚或有損我國家尊嚴情形，NCC基於維護國家尊嚴及手機主管機關立場，已即採嚴正措施，要求業者儘速回復原有標示，同時一致性規範，自即日起凡手機及與使用功能相近之平板等二類產品，其申請認證時必須切結有關「台灣」標示之設定等呈現，務須正確顯示。
NCC說明，若有未能落實上述切結措施者，將涉違反「電信終端設備審驗辦法」第20條第1項或「電信管制射頻器材審驗辦法」第22條第1項規定，NCC或原驗證機構將予撤銷手機或平板之審定證明或型式認證證明。

雖然未知相關手機有否更改「中國台灣」標示，但華為上周四（14日）在台灣發布的Mate 30 pro手機，只顯示「台灣」字眼，沒有出現「中國台灣」；即使把語言改為簡體中文，仍然只出現「台灣」二字。

（三立新聞網）

華為台灣總代理訊威技術總經理雍海亦強調，一定會遵守並配合台灣法令。

另外，受中美貿易戰影響，華為無法繼續使用Google 應用相關服務，因此台灣的Mate 30 Pro，出廠也

是搭載Android 10配華為自家HMS（Huawei Mobile Service）服務，並未內建GMS（Google Mobile Service）。

更多相關報道：沒有Google又如何？HMS 將成 HUAWEI Mate 30 的全新服務核心

HUAWEI Mate 30 Pro是華為最新旗艦手機。（資料圖片）

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