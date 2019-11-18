禁蘋果壟斷！德國立法要求開放iPhone NFC　蘋果：危害資安

蘋果（Apple）iPhone雖然有NFC（近場通訊技術）功能，但只讓Apple Pay獨享，被批評壟斷。不過德國近日通過法案，蘋果需要開放iPhone的NFC功能，蘋果則稱，此舉會危及用戶個人資料和銀行財務資訊安全。