禁蘋果壟斷！德國立法要求開放iPhone NFC　蘋果：危害資安

撰文：李家樑
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蘋果（Apple）iPhone雖然有NFC（近場通訊技術）功能，但只讓Apple Pay獨享，被批評壟斷。不過德國近日通過法案，蘋果需要開放iPhone的NFC功能，蘋果則稱，此舉會危及用戶個人資料和銀行財務資訊安全。
德國國會上周通過修訂反洗黑錢法例，包括要求蘋果在德國向競爭對手開放Apple Pay等，明年年初生效。
路透社報道，雖然法案未有具體列出蘋果名字，但法案逼使電子貨幣基礎設施運營商，以合理費用向競爭對手提供服務，顯示德國愈來愈認為有必要嚴格控制美國科技龍頭。
蘋果則發聲明表示驚訝，批評法案會危及個人資料和銀行財務資訊安全。
以下為蘋果聲明全文：
We are surprised at how suddenly this legislation was introduced. We fear that the draft law could be harmful to user friendliness, data protection and the security of financial information.
除了德國議會，歐盟委員會也正就Apple Pay涉壟斷市場投訴，收集市場參與者意見，但未有透露更多詳情。