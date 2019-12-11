【AR眼鏡】高通與《Pokemon Go》Niantic合作　配合5G再創傳奇？

2016年，《Pokemon Go》在全球引發狂潮，推出短短20天便創造1億美元營收，且初期日活躍用戶高達4,500萬人，帶領眾多玩家走出家門，尋覓隱藏在身邊各處的寶可夢（Pokemon/寵物小精靈），在遊戲界締造前所未有的社會現象。 現在，高通或許正籌劃再現當年《Pokemon Go》所引爆的熱潮，成為下一個現象級遊戲的背後推手。

2019年度高通驍龍技術峰會（Snapdragon Technology Summit 2019）上，高通宣佈與《Pokemon Go》開發公司Niantic締結合作，攜手開發支援5G技術的AR眼鏡。

今年4月舉辦的遊戲開發者大會（GDC）上，Niantic創辦人John Hanke提到，AR本身並不能成為創造遊戲的主要推手，用手機玩遊戲侷限了AR技術的發揮。

在4G網路受限的速度與延遲下，也是影響AR沉浸體驗的重要因素，隨著5G網路近在眼簾，改造AR體驗終於不再是空談，他們將與高通共同實現這個理想。

Niantic、高通合作關係揭露，預告第一款AR眼鏡明年登場

在宣佈與Niantic的合作關係稍早，高通揭露了XR2 Platform晶片組。這是去年發布的XR1 Platform的後繼版本，也是世上第一款支援5G的XR（extended reality，延展實境，AR、VR、MR的統稱）晶片組。

技術面上，XR2能以90FPS/60FPS播放3k/8k解析度影像，並一次支援多達7個鏡頭，可用於眼部追蹤、手勢追蹤、物體辨識甚至即時翻譯等功能；不過在高通的設想中，VR眼鏡最多可一次安裝12個鏡頭，並由設備決定何時使用哪幾個。

目前高通已打造出配備XR2的原型VR眼鏡，根據外媒《Cnet》的實際測試，這是一款無線VR眼鏡，能呈現出宣稱的高畫質影像，但暫時還不支援臉部追蹤、透視鏡頭（passthrough camera）等較複雜的功能。

Niantic也將就XR2與高通合力開發AR眼鏡。高通XR部門副總裁雨果．史瓦特（Hugo Swart）表示，預計2020下半年就能看到搭載XR2的產品問世，但是不是與Niantic合作開發的這款則未細說。

兩者合力開發的AR眼鏡也將支援Niantic的「現實世界平台」──這是為全球開發者提供的AR開發者套件。Niantic指出，等到時機成熟，與高通攜手研究、開發的技術都會整合進現實世界平台，提供所有參與Niantic創作者計畫的開發者使用。

Niantic技術長Phil Keslin表示，他們希望透過與高通在軟、硬體、雲端等端對端架構的合作，推動AR產業的發展。

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AR商機旺，Facebook、蘋果都欲涉足市場

AR/VR市場正飛速成長。根據調查機構尼爾森估計，2019年全球將售出106億美元的AR/VR產品，並預計2020年市場規模將成長至166億美元。越來越巨大的商機讓許多企業不再束手旁觀，決定參一腳。

隨著技術、市場成熟，也越來越多企業加入AR眼鏡戰局。Facebook對AR技術的癡迷早已不是新聞，今年9月更傳出找上太陽眼鏡一哥羅薩奧蒂卡集團，計畫在未來5年內帶來AR眼鏡。

另外，從2016年起便不斷有蘋果正著手開發AR眼鏡的風聲；2017也預告將打造全球最大的AR平台，並推出AR開發者套件ARkit；隨著ARkit在今年來到第三代，蘋果在AR領域的動作也一直受外界注目。

今年10月被譽為「地表最強蘋果分析師」的郭明錤更在報告中預測，蘋果可能在2020年第二季推出無線AR眼鏡，屆時可能會與第三方品牌合作上市。

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