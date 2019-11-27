俄羅斯農場讓乳牛佩戴VR眼鏡　可以提高牛奶產量？

原來不是人類才會戴VR（Virtual Reality，虛擬現實）眼鏡，俄羅斯莫斯科州一個農場正嘗試讓乳牛佩戴VR眼鏡，背後有更大的商業考慮，就是希望讓乳牛放鬆、心情更好，從而提高牠們的奶量。

俄羅斯衛星通訊社11月26日報道，莫斯科州農業與糧食部門新聞處發布這個「乳牛佩戴VR眼鏡」的消息，形容「俄羅斯的牛奶生產商沒有落後於世界標準，甚至準備向市場提供新的、出乎意料的方案。」

🔻乳牛佩戴VR眼鏡的照片🔻

農場認為VR眼鏡可以幫助乳牛放鬆，借由虛擬現實技術，使牠們更加快樂，例如VR眼鏡會向乳牛展示夏季的田野畫面，希望乳牛會在改善的環境中，提高產奶量。

其他農場也有出招讓乳牛放鬆

政府部門指，研究人員不單關注乳牛的身體狀況，也開始更關心牠們的精神狀態，從各國牛奶產業的例子可以看到，在平靜的氣氛中，乳牛的產奶量會顯著增加，有時甚至可以提升牛奶質量。例如美國有農場安裝自動旋轉的刷子，為乳牛「按摩」，又有俄羅斯的牛奶生產商會安裝音響設備，播放古典音樂，同樣是希望乳牛放鬆，刺激產奶量。

俄羅斯衛星通訊社的報道稱，俄羅斯農場嘗試讓乳牛佩戴VR眼鏡後，認為在測試期間，乳牛的焦慮得到緩解，「牛群的整體情緒」有所提升。