Apple 零件廠神秘加單？疑似 iPhone SE 2 將於 2020 首季登場？

iPhone SE 後繼機的傳聞幾乎個個月都有，可惜一直只聞樓梯響，真機就次次發布會都落空。 不過近期來自 Apple 零件供應鏈的消息愈傳愈真，看來 iPhone SE 2 在 2020 年第一季上市的消息並非空穴來風。

在數月之前，已經有傳聞指 Apple 已通知供應鏈備貨生產 iPhone SE2，而近日有進一步消息，來自有份為 iPhone 11 系列提供零件的供應商玉晶光。

iPhone 系列的 Wide 主鏡頭以及 Ultra Wide 超廣角鏡就是玉晶光生產（林勇 攝）

玉晶光在 2019 年接下 iPhone 11 系列主鏡頭以及廣角鏡頭的訂單，在消費季度為了應付 Apple 的需求而投入 35.5 億台幣以提升產能，而據內部消息透露，未來數月他們會於廈門承租廠房且持續擴增至少兩成的產能來為 Apple 生產新增的鏡頭。

而有趣的是，當需要了解這個新增鏡頭的資料時，玉晶光方面就因保密協定而不能披露，換言之，這顆鏡頭是用於將即登場的新機上可能性頗大。

iPhone SE2 的疑似實機早前在網上流出可見有三顆鏡頭，那第三顆鏡頭是否就是玉晶光接下的「新訂單」？：

消息指 Apple iPhone SE2 預計會在 2020 年的首季、3～4 月期間正式推出，傳將會採用 A13 Bionic 處理器，但價錢會控制在港幣＄3000 左右的價位，比起 iPhone 11 系列便宜近半。據日前由 Counterpoint Research 發表的報告顯示，平價機種在現今世代明顯更為吃香，iPhone SE2 如果真的推出，相信可以稱霸這一部份的市場。

資料來源：Patently Apple