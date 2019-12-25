Apple Music百大流行曲 音樂人何丙、洪天佑暢談串流音樂

【Apple Music 2019百大精選】2019即將過去，Apple Music 串流音樂訂閱服務日前公開「2019百大精選」播放清單，收錄Apple團隊推薦於Apple Music上香港及外地的100首流行作品；在這名單中如何能聽得更投入？這次以香港流行音樂製作人何秉舜（何丙 / Harris）、洪天佑（Frankie）身上，在這精選音樂List上如何去欣賞這些音樂製作、從專業角度看編曲混音，在串流音樂與還原錄音室的專業音色之間如何抉擇的謎思！

洪天佑 （Frankie） 、「何丙」何秉舜 （Harris）兩位專業音樂製作人，一直合作無間製作本地演唱會及音樂表演，是香港樂壇聲音魔法師！ 【鄧鴻至 攝】

在一個Apple HK的分享會上，何丙及Frankie也引用了Apple Music 2019年百大流行曲中的播放列表上歌曲，從中分享一下哪些歌可以讓大家更認識流行曲製作、欣賞流行曲令聽歌時更投入！

何丙是專業音樂製作人，他另一身份就是歌手 何韻詩 的哥哥，大談香港流行曲製作與串流音樂平台的微妙關係。 【魏雪筠 攝】

Frankie從事專業混音多年，製作不少本地音樂及演唱會作品，對錄製及還原音色有獨特見解。 【魏雪筠 攝】

給音樂更多機會接觸大眾

Streaming 音樂串流在香港已經有十多年歷史，自網絡興起時的以CD自行製作MP3、陸續加入以手機網絡商自家音樂平台到以數據風行後，不少以月費訂閱甚至免費收聽的平台應運而生，大唱片公司甚至獨立製作的音樂有更多機會讓樂迷輕易接觸到；音樂製作人「何丙」何秉舜、專業混音師洪天佑（Frankie）都帶出一個共識：流行音樂在串流平台上，製作上可以「做一隻plug一隻」，發布途徑更多不在局限於出碟，可更快讓樂迷享受音樂，在新的音樂平台上可一個月費任聽的訂閱服務，在音樂選擇上根據個人喜好、平台收集大數據而推算用家興趣發布，都是時代進步帶給樂迷的好處。只是，在音樂創作上，時代的快，會減少時間製作一些有背後概念的音樂、大碟，速食音樂文化勢必存在，幸好製作上音色方面並未受平台影響，利用音樂平台不斷推出作品讓音樂更易更頻繁曝光，時代發展、器材進步，享受音樂在不同器材上選擇的分別已經不大。

在分享會上，Frankie、何丙除了以音樂平台作為介紹流行曲的享受入門基本，更解說部分樂迷對流行曲的謎思。 【鄧鴻至 攝】

音量之戰

在數碼世界內欣賞音樂、聽Pop，很多時樂迷會有疑問，為何有些平台在同一樂曲會聽上來有抑揚頓挫的低音衝擊、有些平台則較平淡？Frankie與何丙在分享會中，舉出Apple Music百大流行曲中收錄的部分歌曲，解釋當中原來是一場「音量之戰」！

兩位音樂人現場以雙Apple HomePod串連組成雙聲道喇叭，以iPad Pro連接播放 Billie Ellish〈Bad Guy〉，曾經於美國Apple Park內的Steve Jobs Theater公開演唱，亦是今年炙手可熱的低音跳舞作品，當中示範了使用HomePod播放的Apple Music中，當中的層次感除了聽出強勁低音外，當中亦聽出多層音軌中的兩個基本節拍串連整首歌曲，除了顯現Apple HomePod的分析能力外，亦將Apple Music數碼環境中的壓縮及還原能力發揮至媲美高級音響系統的能力。

將HomePod串連成一組播放組合，除了智能家居外當中處理音樂能力在同步後，同一音牆下無論坐在室內任何位置，音樂聆聽感受是一致，未有因為360度播放而互相干擾。

廣東歌方面，Frankie與何丙 亦以 方皓玟〈望〉的原曲分軌，以同場中專業錄音室展現，當中的設定使用數十萬元級鑑聽級揚聲器播放chorus部分，同樣以Apple Music版本以HomePod及以Airpods Pro（iPhone播放），以專業鑑聽與模擬2個最常用的聽歌模式，而當中只要在錄音室將原曲的聲量調高2db，立刻聽出稍高分貝（聲量）情況下的節奏、人聲、樂器合奏出來的分別！

兩位製作人推介除了方皓玟〈望〉，亦推介樂迷試聽謝安琪〈我們的基因〉一試以AirPod或HomePod聽出的分析能力，在60-80分貝下歌曲的細節，會更忠實呈現當中的人聲與樂器比例。

兩位製作人解釋，人類聽到的音壓的誤差，在80分貝當中各人聽到的聲音理應相同，人會隨著年齡增長，耳朵靈敏度會降低，簡單地說音量越低可聽到的音頻變化越小，一般的音樂達至60-80分貝之下，可聽出各種人聲樂器及低音，相對地會聽得出分別，這並不關乎硬件的分析力度；所以製作人在編曲、混音的工作上，會注重此音量內的平衡，所以樂迷可能抱怨某些歌在某些音樂平台失去低音甚至細節，其實是心理聲學（Phychoacoustics）的影響下效果。

聲量在兩位製作人中是一項非常重要工作，亦使用多種科學數據分析樂迷耳朵所能接受的音頻及音壓互補比例，當中涉及心理聲學的理論數據，透過科學將數碼音樂平台的音樂以最真方式帶到用家耳朵。

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至於錄音室內聽出的樂器及人聲的比例，當然在數十萬鑑聽級設備下能完全還原歌曲中的真正樂器擺位及細節，但Apple Music在HomePod及Airpods Pro的表現，兩位製作人均表示，在家中或主動降噪的Airpods Pro之下，高還原度加上自然舒服的分析能力，現今的音樂平台在數碼世界下已能達至最和諧的音樂欣賞體驗。