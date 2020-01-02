iPhone午夜綠誕生原來有段古！全因3大功能　拆解日企幕後功臣

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【iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max午夜綠誕生之謎】蘋果於最新的iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max中，加入了「午夜綠」版本，反應熱烈。不過原來「午夜綠」誕生有段古，而且是一間僅160人的日本企業Seiko Advance製造出來的「奇蹟」，獲蘋果（Apple）CEO庫克（Tim Cook）點名稱讚「世界第一」。

日經新聞」報道，Seiko Advance是成立於1950年的日本傳統企業，於二戰後專門製作提供給家電、汽車的工業油墨，員工僅160人。

Seiko Advance是成立於1950年的日本傳統企業。（日經新聞）

蘋果與Seiko Advance在2011年接觸，當時洽談提供iPhone黑色油墨，但由於蘋果標準要求高，供應商要達到的標準有上百種，故Seiko Advance經過4年研究和試驗，才成功為iPhone提供黑色油墨。Seiko Advance行銷經理Yukinori Kabe形容，「看到非常不同的世界」。

至於「午夜綠」，傳統綠色墨水無法避免使用污染物質，但Seiko Advance開發出更環保工藝技術，有以下3大功能：（點小圖放大看）

最終Seiko Advance技術獲得蘋果肯定，目前獨家供應iPhone 11 Pro、11 Pro Max油墨，包含「午夜綠」、「金色」、「太空灰」和「銀色」，iPhone 11才是由多間廠商分別代工完成。

Tim Cook去年12月初到日本時，亦前往了Seiko Advance工廠，並在個人Twitter上發文感謝。

Tim Cook曾讚Seiko Advance。（日經新聞）

Yukinori Kabe表示，在與Tim Cook合作過程中，看到蘋果展現出來的態度，「無論公司規模大小，只要你有出色的技術，蘋果都會願意買單」。

現任Seiko Advance社長Toshio Hiraguri則說，Seiko Advance從未虧損過，惟近年看到來自中國的新興競爭對手威脅，「中國公司正在迅速追趕。如果我們陷入價格競爭，將處於非常艱難的境地。我們需要保持質量才能贏」。

Seiko Advance社長Toshio Hiraguri。（日經新聞）

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