Apple新iPhone SE2名為「iPhone 9」？不止單一配置或有兩款規格

【iPhone SE2 / iPhone 9 傳聞】一直以來，對iPhone SE後繼機的傳聞從未息止，不少人希望將有真正入門版iPhone再推出，尤其iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max推出後，每當iPhone SE 2有傳言漏出都廣受關注；日前又有新iPhone SE傳聞：台灣財經網站報道，當地手機零件供應鏈消息，蘋果正開發不只是一款，而是兩款不同的iPhone SE 2代，名稱會是「iPhone 9」！

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早前曾報道，傳聞指 Apple 通知供應鏈須備貨生產 iPhone SE2，其中一間生產iPhone 11鏡頭的生產商 玉晶光 已加強對產能的投資達35.5億新台幣，亦擴建中國廠房加強生產效率，只是生產的新鏡頭是否用於新的iPhone SE上，基於保密協議下 玉晶光 亦三緘其口，但預計新的入門級手機將於2020年春季推出；但據台灣財經分析機構DIGITIMES發表一份分析報告中顯示，有理由相信正開發的iPhone SE 2不只是一款，而是兩款！

有報告預測，2020年Apple推出的手機多達6款，圖為iPhone 11宣傳片截圖。

Apple is likely to launch as many as six iPhone devices in 2020 – four OLED models and two LCD ones, according to sources at Taiwan’s handset supply chain. Julian Ho 、Steve Shen - DIGITIMES

而以上提及的手機供應鏈，提供的唯一具體證據是有全球最大顯示器、螢幕驅動晶片封裝及測試代工的台灣 頎邦科技 ，已收到生產兩款不同LCD顯示驅動晶片訂單。以蘋果生產iPhone的一貫做法，並不會由單一生產商提供全部零件供應，包括兩款不同尺寸或解像度的LCD顯示螢幕及相應的驅動晶片，或成為手機零件供應鏈的其中一個考量，另一個可能是蘋果將為新iPhone中使用的顯示驅動晶片作輕量升級，但不至於成為新一部不同型號的「新」iPhone，或是其中一個傳言會再推出「Plus」型號作為過渡至iPhone 12的產品。

綜合各財經分析說法，iPhone於2020策略再次加入入門機種，擴闊平價機用家市場 【圖片 Daniel Romer@Unsplashed】

知名蘋果分析師郭明錤（Kuo Ming-Chi）曾表示，iPhone SE2或許可稱作iPhone 9，因為iPhone 9的配置會非常接近於2017年推出的iPhone 8，據郭明錤預期這iPhone SE 2將有64GB和128GB的存儲版本，並提供3種顏色選擇：銀色，太空灰色和紅色，更預料新款入門版iPhone 以399美元開售，約HK$3112。

資料來源：9to5Mac