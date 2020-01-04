油站限時優惠！日日都享減$2.6油卡　更可儲積分及用信用卡找數？

對於車主而言，養車一向都是最大的負擔，單單油費每月都已經可能使幾千元。因此不少車主都都會千方百計去慳油費。最近有油站推出直減2.6的油卡，而且仲可以儲積分及用信用卡找數，邊間咁著數？

很多油公司都會推出不同的油卡優惠，由$減0.9L至$1.5L不等，而有些油站亦會個別日子減近2蚊左右，都已經算十分抵入。不過最近就有2個油站，因為即將結業的關係，推出日日減2.6L的油卡，更可以利用信用卡畀錢及儲積分，非常抵入。這2個油站分別是大圍ESSO（1月8日前）及觀塘ESSO（1月11日前），因這2個油站將會在1月上旬結業，因此就推出此優惠來回饋車主。

大圍及觀塘Esso油站都可以

記者親身前往大圍油站，已經有很多車主得知消息前入入油及申請新油卡，此油卡可以在所有Esso油站，所有日子都可以享有減2.6的優惠，而且更可以同時儲積分及用信用卡即時畀錢（順手儲埋信用卡積分或miles）。只需要即場填寫申請表，2月中便會將卡直接寄給車主。記者計埋Esso積分換領汽油（7500分換300蚊汽油），就差不多每公升減$2.9，更加抵入。有興趣的車主，在1月8日（大圍）或1月11日（觀塘）前去此2個油站入油申請。

↓↓↓大圍油站位置↓↓↓

↓↓↓觀塘油站位置↓↓↓