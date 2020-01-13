不讓 Samsung 專美！華為 Mate X 單靠中國市場月銷 10 萬部

Samsung 日前公布 Galaxy Fold 的正式銷售數字，而作為回應，華為亦在不久前對外透露了 Fold 的主要對手、亦即是他們 Mate X 的出貨量，竟然比大家預期的要好得多？

在剛過去的 CES 2020 新品發布會上，Samsun CEO 公布了旗下首部摺機 Galaxy Fold 的出貨量，由推出市場至今僅 3 個月左右，就已經在全球賣出了超過 40 萬部，以一部定價如此高昂的手機而言成績算是不錯。

一波三折、還經歷過一次重新設計才得以推出的 Galaxy Fold，還好銷情不俗

+ 12 + 11 + 10

在另一邊廂，華為似乎不打算讓 Samsung 獨佔摺機光環，在日前就主動發表了 Mate X 的銷售數字，指由 11 月 15 日的公開發售起，Mate X 每月售出超過 10 萬部，換言之，短短 2 個月間，Mate X 就售出了超過 20 萬部。

+ 2

在數據上，Mate X 當然好像比 Galaxy Fold 稍遜，但各位不要忘記，Mate X 是被列於美國商務部封殺清單上的產品之一，換言之它並不預載完全版本 Google Android 系統，是以華為方面只在中國市場發售 Mate X，而且它的定價還要比 Galaxy Fold 的更高至少千多元港幣。

如果華為公布的數字屬實，反映中國國內對華為 Mate X 摺機有著龐大需求，不然怎可能單靠內銷就能達到 Samsung 全球發售的效果？

資料來源：Sina、GSMArena